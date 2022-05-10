Українське зерно почало експортуватися до Австрії залізницею (ВІДЕО)

З 6 травня на постійній основі запрацював поїзд, який доставлятиме українську кукурудзу до Австрії: перші 25 вагонів-хоперів уже дісталися замовника.

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Про це повідомляє 10 травня компанія "Агросем", яка виступила ключовим партнером між українськими аграріями та кінцевими покупцями кукурудзи. За словами її директора Олексія Кулика, поїзд курсуватиме щотижня.

Перший поїзд з українським зерном в Австрії зустрічала делегація на чолі з самим Куликом, послом України Василем Хімінцем, міністром сільського та лісового господарства, екології та водних ресурсів Австрії Елізабет Кьостінгер та генеральним директором "Федеральних залізниць Австрії" Андреасом Маттом.

Нагадаємо також, що 28 квітня у румунському порту Констанца було завантажено українським зерном перше судно: корабель Unity N під прапором Маршаллових островів було відправлено з вантажем кукурудзи до Іспанії.

Однак, як зазначає міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський, румунський напрямок експорту зернових уже влітку може стати проблематичним через завантаженість портів агропродукцією із сусідніх країн, зокрема Угорщини та Сербії, владу яких буде неможливо переконати у пріоритетності постачань з України.

Вивозити ж українське зерно через українські ж порти зараз неможливо через війну з Росією, яка окупувала переважну їх більшість, а також фактично заблокувала можливість проходу з решти, головним з яких є Одеса.

При цьому питання забезпечення експорту українського зерна є надзвичайно важливим для забезпечення продовольчої безпеки у світі, особливо для країн Північної Африки та Близького Сходу. Напередодні Одесу у зв'язку з цим відвідав навіть голова Європейського союзу Шарль Мішель, якому продемонстрували сховища, повні зерна, яке зараз неможливо вивезти.