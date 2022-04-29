Україна розпочала експорт кукурудзи через румунський порт Констанца

28 квітня в румунському порту Констанца було завантажено 71 тисячу тонн української кукурудзи у перше судно класу "панамакс", передає Reuters з посиланням на президента компанії-оператора порту Comvex Віорела Панаїта.

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Це перше з початку російського вторгнення в Україну 24 лютого судно з експортним вантажем українського зерна: раніше після початку війни Україна відправляла вантажі потягами через свій західний кордон або через свої невеликі річкові порти на Дунаї до Румунії.

За даними Reuters, це судно Unity N під прапором Маршаллових островів. У свою чергу, за даними сервісу MarineTraffic, воно зараз дійсно знаходиться в Чорному морі, прямуючи з Констанци до іспанської Картахени.

Як підкреслив Панаїт, підтримка експорту українського зерна зараз означає запобігання колосальній хвилі голоду у світі, яку може спровокувати блокування українських портів через війну з Росією. Він зазначив, що Comvex управляє зерновим терміналом, який завантажується найшвидше у Європі і може обробляти до 70 тисяч тонн вантажів на день, а також терміналом з перевалки корисних копалин.

За словами голови компанії, раніше цього тижня оператор завершив навантаження близько 35 тисяч тонн української залізної руди, і очікується, що друге судно буде завантажено приблизно 15 травня.

У цьому контексті Панаїт також привітав плани румунського уряду щодо відновлення кількох залізничних ліній біля кордонів з Україною.

Нагадаємо, що Україна звинувачує російські війська в захопленні вантажних суден, що опинилися в окупованих нею районах. Так, ще наприкінці березня поліція розпочала розслідування виходу з порту Бердянська Запорізької області п'яти суден з українським зерном: за даними української сторони, їх захопили російські військові під загрозою застосування насильства.

Зазначимо також, що напередодні прем'єр-міністр Болгарії Кирил Пєтков відвідав Київ, де на зустрічі з Володимиром Зеленським зазначив, що його країна може запропонувати порт Варна в якості логістичного хабу, зокрема для експорту борошна. Як повідомили у прес-службі українського президента, щодо транспортування агропродукції з України через Варну домовленості вже досягнуто.

Зазначимо також, що міністр аграрної політики Микола Сольський повідомив, що Україна зараз також шукає можливості для експорту зерна через литовські та латвійські порти.

За словами українського чиновника, який відвідав порт литовської Клайпеди, він готовий до перевантаження українського зерна, проте поки що не вирішено питання з доставкою, оскільки у транзитній для цих цілей Польщі залізничні колії вужче, ніж в Україні та країнах Балтії. Перед цим Сольський для обговорення цього ж питання відвідав латвійське портове місто Лієпая.

Джерело фото: ua.depositphotos.com