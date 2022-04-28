Порт у Клайпеді готовий до відвантаження українського зерна на експорт

Потенціал литовського порту влаштовує українську сторону, але є проблеми з транспортуванням. На цьому наголосив міністр агрополітики України Микола Сольський, повідомила пресслужба відомства.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

За його словами, в Україні залишається 20 млн тонн зерна торішнього врожаю, яке не потрібне для внутрішнього споживання та передбачено на експорт.

"Зараз ми шукаємо можливості для перевезення Україною зерна через литовські та латвійські порти. Потенціал порту не викликає сумнівів. Залізниці викликають занепокоєння. У Польщі рейки вужчі, ніж в Україні, Литві та Латвії", – сказав міністр сільського господарства Литви Кястутіс Навиц.

Під час візиту в порт Клайпеди Микола Сольський ознайомився з його технічними можливостями та відвідав термінали.

Він переконався, що відвантаження українського зерна через цей порт можливе.

Компанія "Литовські залізниці" вже надіслала в Україну тестовий залізничний склад.

Раніше міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський обговорив можливість експорту продукції українських аграріїв за допомогою латвійських портів.