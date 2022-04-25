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Латвия поможет Украине с экспортом зерновых через латвийские порты
Министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский обсудил возможность экспорта продукции украинских аграриев с помощью латвийских портов.
22-24 апреля Сольский совершил рабочий визит в Латвийскую Республику, в рамках которого он встретился с министром сельского хозяйства Латвии Каспарсом Герхардсом, а также посетил Рижский, Вентспилсский свободные порты и специальную экономическую зону города Лиепая. Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.
Министр ознакомился с портовой и логистической инфраструктурой Латвии и обсудил возможности экспорта продукции украинских аграриев с помощью латвийских портов.
Также в ходе визита Сольский встретился с представителями администраций латвийских портов, операторами зерновых терминалов, а также компаниями-зернотрейдерами Латвии.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Ранее президент Латвии Эгилс Левитс отметил, что Латвия может помочь Украине с экспортом зерновых через латвийские порты.
Он также заявил о полной поддержке президентами стран Балтии и Польши предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС и принятии этого решения по ускоренной процедуре.
Напомним, что в портах Украины сейчас находится 57 судов с зерном и масличными культурами.