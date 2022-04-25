Латвія допоможе Україні з експортом зернових через латвійські порти

Міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський обговорив можливість експорту продукції українських аграріїв за допомогою латвійських портів.

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22-24 квітня Сольський здійснив робочий візит до Латвійської Республіки, в рамках якого він зустрівся з міністром сільського господарства Латвії Каспарсом Герхардсом, а також відвідав Ризький, Вентспілський вільні порти та спеціальну економічну зону міста Лієпая. Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Міністр ознайомився з портовою та логістичною інфраструктурою Латвії та обговорив можливості експорту продукції українських аграріїв за допомогою латвійських портів.

Також під час візиту Сольський зустрівся із представниками адміністрацій латвійських портів, операторами зернових терміналів, а також компаніями-зернотрейдерами Латвії.

Раніше президент Латвії Егілс Левітс зазначив, що Латвія може допомогти Україні з експортом зернових через латвійські порти.

Він також заявив про повну підтримку президентами країн Балтії та Польщі надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС та ухвалення цього рішення за прискореною процедурою.

Нагадаємо, що в портах України зараз перебуває 57 суден із зерном та олійними культурами.