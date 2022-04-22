Латвія позбавлятиме громадянства за підтримку війни

Латвійський парламент підтримав поправки до закону про громадянство, які забезпечують правову основу позбавлення громадянства Латвії тих осіб, які підтримують військові злочини.

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21 квітня парламент Латвії проголосував за поправки до закону "Про громадянство". За поправки проголосували 62 депутати, 14 осіб утрималися і один парламентар виступив проти. Про це повідомляє видання Delfi.

Внесення поправок до закону "Про громадянство" обґрунтовано тим, що 24 лютого Росія розпочала воєнні дії на території України.

Нова редакція закону передбачає, що громадянства Латвії може бути позбавлена людина, яка надала значну фінансову, матеріальну, пропагандистську, технологічну або іншу підтримку особам, державам або іншим утворенням, які вчинили такі дії як злочини проти миру, геноцид, злочини проти людяності, військові злочини, які загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності демократій чи конституційному ладу.

Також громадянства може бути позбавлені ті особи, які брали участь у таких діяннях.

Нагадаємо, що 21 квітня Естонія та Латвія визнали дії Росії в Україні геноцидом.