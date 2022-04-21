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Рада продлила действие военного положения до 25 мая
Верховная Рада на заседании 21 апреля приняла закон №7300, которым продлила действие военного положения в Украине с 5:30 25 апреля еще на 30 дней.
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроект №7300 "О продлении срока действия военного положения в Украине" 19 апреля. Как и ожидалось, парламент поддержал документ, "за" проголосовали 300 нардепов.
Во время военного положения всем военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено пересекать государственную границу. В стране активно идет мобилизация, по этой причине в Украине отменили призыв на военную службу, который должен был пройти весной 2022 года.
24 февраля в 5 часов утра началась война в Украине. Президент РФ Владимир Путин объявил проведение "военной спецоперации" против Украины. В этот же день ВРУ первый раз с начала полномасштабного вторжения ввела военное положение по всей стране.