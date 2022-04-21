Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Тип
Важно
Категория
Общество
Дата публикации

Рада продлила действие военного положения до 25 мая

Рада продлила действие военного положения до 25 мая

Верховная Рада на заседании 21 апреля приняла закон №7300, которым продлила действие военного положения в Украине с 5:30 25 апреля еще на 30 дней.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроект №7300 "О продлении срока действия военного положения в Украине" 19 апреля. Как и ожидалось, парламент поддержал документ, "за" проголосовали 300 нардепов.

Во время военного положения всем военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено пересекать государственную границу. В стране активно идет мобилизация, по этой причине в Украине отменили призыв на военную службу, который должен был пройти весной 2022 года. 

24 февраля в 5 часов утра началась война в Украине. Президент РФ Владимир Путин объявил проведение "военной спецоперации" против Украины. В этот же день ВРУ первый раз с начала полномасштабного вторжения ввела военное положение по всей стране. 

Автор:
Вита Молодан