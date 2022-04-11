Зеленский отменил весенний призыв в 2022 году – президент подписал указ

Президент Украины Владимир Зеленский 11 апреля подписал указ № 687/2021, которым отменил призыв на военную службу, который должен был пройти весной 2022 года.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Согласно документу, отменены установленные сроки проведения очередных призывов украинцев на срочную военную службу в апреле-июне.

Указом определено, что военные, выслужившие установленные сроки срочной военной службы, могут быть уволены в запас не раньше, чем объявят в установленном порядке демобилизацию.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины объяснили, что в связи с военной агрессией России и для обеспечения обороны государства в стране объявлена ​​общая мобилизация. По этой причине потребности в проведении очередного призыва граждан Украины на срочную военную службу в апреле-июне 2022 года нет.

Напомним, к середине марта почти 100% резервистов, которые находились на учете в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, уже отправились в свои воинские части.