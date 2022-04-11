Зеленський скасував весняний призов у 2022 році – президент підписав указ

Президент України Володимир Зеленський 11 квітня підписав указ №687/2021, яким скасував призов на військову службу, який мав відбутися навесні 2022 року.

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Згідно з документом, скасовано встановлені терміни проведення чергових призовів українців на строкову військову службу у квітні-червні.

Указом визначено, що військові, які вислужили встановлені терміни строкової військової служби, можуть бути звільнені у запас не раніше, ніж оголосять у встановленому порядку демобілізацію.

У Генеральному штабі Збройних сил України пояснили, що у зв'язку з військовою агресією Росії та для забезпечення оборони держави в країні оголошено загальну мобілізацію. З цієї причини потреби у проведенні чергового призову громадян України на строкову військову службу у квітні-червні 2022 року немає.

Нагадаємо, до середини березня майже 100% резервістів, які перебували на обліку в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, вже вирушили до своїх військових частин.