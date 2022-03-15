Майже 100% резервістів вже в армії: розпочалася мобілізація наступних черг призову

В Україні зараз проводиться мобілізація військовозобов'язаних, які не входили до резервістів першої черги.

Про це на брифінгу повідомив начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ Збройних сил України Роман Горбач, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Майже 100% резервістів, які перебували на обліку в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, вже вирушили до своїх бойових військових частин та виконують завдання з оборони. Тому зараз ми проводимо мобілізацію військовозобов'язаних, які не входили до резервістів першої черги, а інших категорій", – сказав Горбач.

За його словами, громадяни, які раніше проходили службу та мають відповідний досвід на певних посадах, також можуть бути відправлені безпосередньо у військові частини, а громадяни, які раніше не проходили службу, але підлягають мобілізації, обов'язково прямують до навчальних центрів Збройних сил України і проходять відповідну підготовку і лише після цього прямують до бойових військових частин з метою виконання завдань з оборони.

Горбач також зазначив, що у воєнний час жінки, які перебувають на військовому обліку за відповідними військово-обліковими спеціальностями, можуть бути призвані до військових частин на військову службу, але на даний момент такої потреби немає.

Але в окремих випадках вони можуть бути мобілізовані за найбільш дефіцитними спеціальностями, такими як медичні, зв'язок, обчислювальна техніка, радіоелектроніка тощо. Але варто зазначити, що станом на сьогодні жодна жінка не була мобілізована без її згоди. Поки потреба не настала", — сказав Горбач.

Зазначимо, у зв'язку з військовою агресією РФ проти України та з метою забезпечення оборони держави, в Україні оголошено загальну мобілізацію на 90 діб.

Також Кабінет міністрів 28 лютого ухвалив рішення про підвищення заробітних плат військовослужбовцям, які зараз захищають Україну від російських окупантів, до 100 тисяч гривень на час воєнного стану в країні, а сім'ям загиблих виплатять одноразову допомогу у 15 млн грн.

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