Почти 100% резервистов уже в армии: началась мобилизация следующих очередей призыва

В Украине сейчас проводится мобилизация военнообязанных, которые не входили в резервистов первой очереди.

Об этом на брифинге сообщил начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Роман Горбач, передает Интерфакс-Украина.

"Почти 100% резервистов, которые находились на учете в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, уже отправились в свои боевые воинские части и выполняют задания по обороне. Поэтому сейчас мы проводим мобилизацию военнообязанных, которые не входили в резервистов первой очереди, а других категорий", — сказал Горбач.

По его словам, граждане, которые раньше проходили службу и имеют соответствующий опыт на определенных должностях, также могут быть отправлены непосредственно в воинские части, а граждане, которые ранее не проходили службу, но подлежат мобилизации, в обязательном порядке направляются в учебные центры Вооруженных сил Украины и проходят соответствующую подготовку и только после этого направляются в боевые воинские части с целью выполнения заданий по обороне.

Горбач также отметил, что в военное время женщины, которые находятся на военном учете по соответствующим военно-учетным специальностям, могут быть призваны в воинские части на военную службу, но на данный момент такой необходимости нет.

"Но в отдельных случаях они могут быть мобилизованы по наиболее дефицитным специальностям, таким как медицинские, связь, вычислительная техника, радиоэлектроника и т.д. Но стоит отметить, что по состоянию на сегодня ни одна женщина не была мобилизована без ее согласия. Пока такая необходимость не настала", — сказал Горбач.

Также солдаты срочной службы будут привлечены к обороне Украины только в случае боевых действий на ранее мирной территории. То есть - везде кроме Донецкой и Луганской областей.

"Военнослужащие срочной службы, как правило, проходили службу в частях обеспечения в тыловых районах боевых воинских частей. К задачам в зоне Операции объединенных сил они не привлекались, потому и сейчас их специально в зону эту никто не направляет. Но могут складываться обстоятельства, когда и на уже вчерашней мирной территории будут боевые действия – эти военнослужащие на уровне со всеми будут привлечены к обороне этих воинских частей и оборонять наше государство с оружием в руках", - сказал Горбач.

Отметим, в связи с военной агрессией РФ против Украины и в целях обеспечения обороны государства в Украине объявлена общая мобилизация на 90 суток.

Также Кабинет министров 28 февраля принял решение о повышении заработных плат военнослужащим, которые сейчас защищают Украину от российских оккупантов, до 100 тысяч гривен на время военного положения в стране, а семьям погибших выплатят одноразовую помощь в 15 млн грн.

В Украине продолжается война, которую начала Россия. Delo.ua собирает в одном месте всю самую важную информацию о происходящем.