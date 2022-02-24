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В Украине объявлена всеобщая мобилизация: Что это значит и кого призовут первыми
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации населения для отпора российским захватчикам. В первую очередь призовут оперативный резерв – бывших военнослужащих до 40 лет, имеющих боевой опыт и отслуживших в армии по контракту или во время одной из предыдущих волн мобилизации (ветераны боевых действий начиная с 2014 года)
Президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Соответствующий указ опубликовано на сайте Офиса президента Украины.
В документе говорится, что в связи с военной агрессией РФ против Украины и в целях обеспечения обороны государства, поддержки боевой и мобилизационной готовности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований объявляется общая мобилизация на 90 суток. Объясняем, что это такое и кого призовут первыми.
Что такое всеобщая мобилизация
Всеобщая мобилизация – это оперативный механизм пополнения рядов Вооруженных сил Украины. Применен он на всей территории страны. Он касается всех органов государственной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления, вооруженных сил Украины, других военных формирований, органов и сил Гражданской обороны Украины, отраслей национальной экономики, государственных и частных предприятий, учреждений и организаций.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Под общую мобилизацию подпадают все граждане Украины (преимущественно мужчины), способные выполнять свой военный долг. Однако призовут не всех.
Кого призовут в первую очередь
Согласно закону, будет четыре этапа общей мобилизации. Их будут внедрять с учетом потребностей и возможностей во время войны.
Первый этап мобилизации
Бывшие военнослужащие до 40 лет, имеющие боевой опыт и отслужившие в армии по контракту или во время одной из предыдущих волн мобилизации (речь идет именно о ветеранах боевых действий с 2014 года, а не всех, кто когда-либо проходил срочную службу).
Второй этап мобилизации
Военнослужащие, проходившие срочную службу до 2014 года или служившие по контракту.
Третий этап мобилизации
Мобилизационный резерв — военнообязанные граждане, окончившие военные кафедры вузов в качестве офицеров запаса и не призывавшихся во время предыдущих мобилизационных волн.
Четвертый этап мобилизации
общественный резерв - граждане, не имеющие возрастных и физических ограничений по призыву на военную службу и могут быть привлечены для комплектования ВСУ и других военных формирований исключительно в особый период (применяется в случае худшего сценария полномасштабной войны).
Кого не будут призывать в ряды войска
Согласно статье 23 закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» не подлежат призыву на военную службу следующие категории военнообязанных граждан:
- забронированные на период мобилизации и военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, а также за предприятиями, учреждениями и организациями;
- признанные медкомиссией временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья сроком до шести месяцев (с повторным прохождением комиссии);
- женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет (такие женщины и мужчины могут быть призваны на военную службу в случае их согласия и только по месту жительства);
- женщины и мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет (такие лица могут быть призваны на военную службу в случае их согласия и только по месту жительства);
- женщины и мужчины, на содержании которых находится ребенок с инвалидностью подгруппы А в возрасте до 18 лет;
- женщины и мужчины, на содержании которых находится: ребенок с инвалидностью, имеющий любые виды нарушений функций организма III-IV степени их выражения; ребенок с инвалидностью, функциональные нарушения которого соответствуют категории II-III степени их выражения; имеет функциональные нарушения в организме и ограничения жизнедеятельности, отвечающие критериям установления I или II группы инвалидности для совершеннолетнего лица;
- ребенок с инвалидностью, имеющий какие-либо виды нарушений функций организма III-IV степени их выражения;
- ребенок с инвалидностью, функциональные нарушения которой соответствуют категории II-III степени их выражения;
- ребенок с инвалидностью, имеющий функциональные нарушения в организме и ограничения жизнедеятельности, отвечающие критериям установления I или II группы инвалидности для совершеннолетнего лица;
- женщины и мужчины, на иждивении которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы, до достижения им 23 лет;
- усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет (такие лица могут быть призваны на военную службу в случае их согласия и только по месту жительства) ;
- заняты постоянным уходом за нуждающимися в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход;
- народные депутаты Украины, депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым;
- работники: органов военного управления (органов управления), воинских частей (подразделений), предприятий, учреждений и организаций: Министерства обороны Украины; Вооруженных сил Украины; Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины; Службы безопасности Украины; Службы внешней разведки Украины; Национальной гвардии Украины; Государственной пограничной службы Украины; Национальной полиции Украины; налоговой милиции; Национального антикоррупционного бюро Украины; Государственного бюро расследований; Государственной исполнительной службы Украины; Управление государственной охраны Украины;
- Министерство обороны Украины;
- Вооруженных Сил Украины;
- Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины;
- Службы безопасности Украины;
- Службы внешней разведки;
- Национальная гвардия Украины;
- Государственная пограничная служба Украины;
- Национальная полиция Украины;
- налоговой милиции;
- Национального антикоррупционного бюро;
- Государственное бюро расследований;
- Государственная исполнительная служба Украины;
- Управление государственной охраны;
- другие военнообязанные или отдельные категории граждан в предусмотренных законом случаях.