В Украине объявлена всеобщая мобилизация: Что это значит и кого призовут первыми

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации населения для отпора российским захватчикам. В первую очередь призовут оперативный резерв – бывших военнослужащих до 40 лет, имеющих боевой опыт и отслуживших в армии по контракту или во время одной из предыдущих волн мобилизации (ветераны боевых действий начиная с 2014 года)

Президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Соответствующий указ опубликовано на сайте Офиса президента Украины.

В документе говорится, что в связи с военной агрессией РФ против Украины и в целях обеспечения обороны государства, поддержки боевой и мобилизационной готовности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований объявляется общая мобилизация на 90 суток. Объясняем, что это такое и кого призовут первыми.

Что такое всеобщая мобилизация

Всеобщая мобилизация – это оперативный механизм пополнения рядов Вооруженных сил Украины. Применен он на всей территории страны. Он касается всех органов государственной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления, вооруженных сил Украины, других военных формирований, органов и сил Гражданской обороны Украины, отраслей национальной экономики, государственных и частных предприятий, учреждений и организаций.

Под общую мобилизацию подпадают все граждане Украины (преимущественно мужчины), способные выполнять свой военный долг. Однако призовут не всех.

Кого призовут в первую очередь

Согласно закону, будет четыре этапа общей мобилизации. Их будут внедрять с учетом потребностей и возможностей во время войны.

Первый этап мобилизации

Бывшие военнослужащие до 40 лет, имеющие боевой опыт и отслужившие в армии по контракту или во время одной из предыдущих волн мобилизации (речь идет именно о ветеранах боевых действий с 2014 года, а не всех, кто когда-либо проходил срочную службу).

Второй этап мобилизации

Военнослужащие, проходившие срочную службу до 2014 года или служившие по контракту.

Третий этап мобилизации

Мобилизационный резерв — военнообязанные граждане, окончившие военные кафедры вузов в качестве офицеров запаса и не призывавшихся во время предыдущих мобилизационных волн.

Четвертый этап мобилизации

общественный резерв - граждане, не имеющие возрастных и физических ограничений по призыву на военную службу и могут быть привлечены для комплектования ВСУ и других военных формирований исключительно в особый период (применяется в случае худшего сценария полномасштабной войны).

Кого не будут призывать в ряды войска

Согласно статье 23 закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» не подлежат призыву на военную службу следующие категории военнообязанных граждан: