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В Україні оголошено загальну мобілізацію: Що це означає і кого призовуть першими
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію населення для відсічі російським загарбникам. В першу чергу призовуть оперативний резерв – колишніх військовослужбовців до 40 років, які мають бойовий досвід та відслужили в армії за контрактом або під час однієї з попередніх хвиль мобілізації (ветерани бойових дій, починаючи з 2014 року)
Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію.Відповідний указ опубліковано на сайті Офісу президента України.
У документі йдеться про те, що у зв'язку з військовою агресією РФ проти України та з метою забезпечення оборони держави, підтримки бойової та мобілізаційної готовності Збройних Сил України та інших військових формувань оголошується загальна мобілізація на 90 діб. Пояснюємо, що це таке і кого призвуть першими.
Що таке загальна мобілізація
Загальна мобілізація — це оперативний механізм поповнення лав Збройних сил України. Застосовано його буде на всій території країни. Він стосується всіх органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, Збройних Сил України, інших військових формувань, органів і сил Цивільної оборони України, галузей національної економіки, державних та приватних підприємств, установ і організацій.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Під загальну мобілізацію підпадають усі громадяни України (переважно чоловіки), які здатні виконувати свій військовий обов’язок. Однак призвуть не всіх.
Кого призовуть в першу чергу
Згідно закону, буде чотири етапи загальної мобілізації. Їх впроваджуватимуть з огляду на потреби та можливості під час війни.
Перший етап мобілізації
Колишні військовослужбовці до 40 років, які мають бойовий досвід та відслужили в армії за контрактом або під час однієї з попередніх хвиль мобілізації (йдеться саме про ветеранів бойових дій з 2014 року, а не всіх, хто коли-небудь проходив строкову службу).
Другий етап мобілізації
Військовослужбовці, що проходили строкову службу до 2014 року або служили за контрактом.
Третій етап мобілізації
Мобілізаційний резерв — військовозобов’язані громадяни, які закінчили військові кафедри вишів як офіцери запасу і не призивалися під час попередніх мобілізаційних хвиль.
Четвертий етап мобілізації
громадський резерв — громадяни, які не мають вікових та фізичних обмежень щодо призову на військову службу та можуть бути залучені для комплектування ЗСУ та інших військових формувань винятково в особливий період (застосовується у випадку найгіршого сценарію повномасштабної війни).
Кого не будуть призивати до лав війська
Згідно зі статтею 23 закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» не підлягають призову на військову службу такі категорії військовозобов’язаних громадян:
- заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами і організаціями;
- визнані медкомісією тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на термін до шести місяців (з повторним проходженням комісії);
- жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років (такі жінки та чоловіки можуть бути призвані на військову службу у разі їх згоди й лише за місцем проживання);
- жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років (такі особи можуть бути призвані на військову службу у разі їх згоди і тільки за місцем проживання);
- жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває дитина з інвалідністю підгрупи А віком до 18 років;
- жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває: дитина з інвалідністю, яка має будь-які види порушень функцій організму III-IV ступеня їх вираження;дитина з інвалідністю, функціональні порушення якої відповідають категорії II-III ступеня їх вираження;дитина з інвалідністю, яка має функціональні порушення в організмі та обмеження життєдіяльності, що відповідають критеріям для встановлення I чи II групи інвалідності для повнолітньої особи;
- дитина з інвалідністю, яка має будь-які види порушень функцій організму III-IV ступеня їх вираження;
- дитина з інвалідністю, функціональні порушення якої відповідають категорії II-III ступеня їх вираження;
- дитина з інвалідністю, яка має функціональні порушення в організмі та обмеження життєдіяльності, що відповідають критеріям для встановлення I чи II групи інвалідності для повнолітньої особи;
- жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи, до досягнення нею 23 років;
- усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років (такі особи можуть бути призвані на військову службу у разі їх згоди і тільки за місцем проживання);
- зайняті постійним доглядом за особами, що його потребують, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд;
- народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим;
- працівники:органів військового управління (органів управління), військових частин (підрозділів), підприємств, установ та організацій:Міністерства оборони України;Збройних сил України;Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України;Служби безпеки України;Служби зовнішньої розвідки України;Національної гвардії України;Державної прикордонної служби України;Національної поліції України;податкової міліції;Національного антикорупційного бюро України;Державного бюро розслідувань;Державної виконавчої служби України;Управління державної охорони України;
- Міністерства оборони України;
- Збройних сил України;
- Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України;
- Служби безпеки України;
- Служби зовнішньої розвідки України;
- Національної гвардії України;
- Державної прикордонної служби України;
- Національної поліції України;
- податкової міліції;
- Національного антикорупційного бюро України;
- Державного бюро розслідувань;
- Державної виконавчої служби України;
- Управління державної охорони України;
- інші військовозобов’язані або окремі категорії громадян у передбачених законами випадках.