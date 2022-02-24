В Україні оголошено загальну мобілізацію: Що це означає і кого призовуть першими

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію населення для відсічі російським загарбникам. В першу чергу призовуть оперативний резерв – колишніх військовослужбовців до 40 років, які мають бойовий досвід та відслужили в армії за контрактом або під час однієї з попередніх хвиль мобілізації (ветерани бойових дій, починаючи з 2014 року)

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію.Відповідний указ опубліковано на сайті Офісу президента України.

У документі йдеться про те, що у зв'язку з військовою агресією РФ проти України та з метою забезпечення оборони держави, підтримки бойової та мобілізаційної готовності Збройних Сил України та інших військових формувань оголошується загальна мобілізація на 90 діб. Пояснюємо, що це таке і кого призвуть першими.

Що таке загальна мобілізація

Загальна мобілізація — це оперативний механізм поповнення лав Збройних сил України. Застосовано його буде на всій території країни. Він стосується всіх органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, Збройних Сил України, інших військових формувань, органів і сил Цивільної оборони України, галузей національної економіки, державних та приватних підприємств, установ і організацій.

Під загальну мобілізацію підпадають усі громадяни України (переважно чоловіки), які здатні виконувати свій військовий обов’язок. Однак призвуть не всіх.

Кого призовуть в першу чергу

Згідно закону, буде чотири етапи загальної мобілізації. Їх впроваджуватимуть з огляду на потреби та можливості під час війни.

Перший етап мобілізації

Колишні військовослужбовці до 40 років, які мають бойовий досвід та відслужили в армії за контрактом або під час однієї з попередніх хвиль мобілізації (йдеться саме про ветеранів бойових дій з 2014 року, а не всіх, хто коли-небудь проходив строкову службу).

Другий етап мобілізації

Військовослужбовці, що проходили строкову службу до 2014 року або служили за контрактом.

Третій етап мобілізації

Мобілізаційний резерв — військовозобов’язані громадяни, які закінчили військові кафедри вишів як офіцери запасу і не призивалися під час попередніх мобілізаційних хвиль.

Четвертий етап мобілізації

громадський резерв — громадяни, які не мають вікових та фізичних обмежень щодо призову на військову службу та можуть бути залучені для комплектування ЗСУ та інших військових формувань винятково в особливий період (застосовується у випадку найгіршого сценарію повномасштабної війни).

Кого не будуть призивати до лав війська

Згідно зі статтею 23 закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» не підлягають призову на військову службу такі категорії військовозобов’язаних громадян: