Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации на 90 дней

Президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.

Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента Украины.

В документе говорится, что в связи с военной агрессией РФ против Украины и в целях обеспечения обороны государства, поддержания боевой и мобилизационной готовности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований объявляется общая мобилизация на 90 суток.

Ранее Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о всеобщей мобилизации, однако позже документ с официального сайта парламента исчез.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил о введении военного положения по всей территории Украины. Он отметил, что Россия осуществила удары по украинской военной инфраструктуре и по пограничникам. Во многих городах Украины были слышны взрывы.

"Мы вводим военное положение по всей территории Украины. Минуту назад я провел разговор с президентом Джо Байденом. США уже начали организовывать международную поддержку. Сегодня от каждого из вас необходимо спокойствие. По возможности оставайтесь дома. Мы работаем, армия работает, работает весь сектор безопасности и обороны Украины. На связи с вами буду постоянно я, СНБО, Кабинет министров. Вскоре я снова выйду на связь", — отметил президент.

Ранее президент России Владимир Путин во время экстренного обращения к гражданам заявил о начале военной операции на Донбассе.

"Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые в течение восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима", — подчеркнул Путин.

Он добавил, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.