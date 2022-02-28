Украина будет платить военнослужащим по 100 тысяч гривен в месяц, семьям погибших выплатят одноразовую помощь в 15 млн грн

Кабинет министров 28 февраля принял решение о повышении заработных плат военнослужащим, которые сейчас защищают Украину от российских оккупантов, до 100 тысяч гривен на время военного положения в стране.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

Уточняем, что это решение президент Украины Владимир Зеленский анонсировал 27 февраля, сегодня же правительство официально утвердило соответствующий документ.

Согласно решению Кабмина, на время военного положения ежемесячно по 100 тысяч гривен будут получать военнослужащие, которые непосредственно участвуют в боевых действиях или обеспечивают проведение мероприятий по национальной безопасности и обороне, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии.

Дополнительно по 30 тысяч гривен в расчете на месяц будут получать военнослужащие ВСУ, СБУ, СВРУ, ГУР Минобороны, Нацгвардии, ГПС, УГО, Государственной службы специальной связи и защиты информации, Государственной специальной службы транспорта. Также на время военного положения по 30 тысяч гривен дополнительно будут получать спасатели ГСЧС и полицейские.

Кроме того, в постановлении правительства сказано, что семьям украинских военнослужащих, погибших в войне с Россией, выплатят одноразовую денежную помощь в размере 15 млн грн.

Уточняем, что эти деньги распределят равными долями на всех членов семьи.

Зеленский подчеркнул, что военным поднимут зарплаты так резко и значительно не для того, чтобы услышать "спасибо", а для того, чтобы они точно поняли, насколько страна им благодарна.

Как ранее говорил президент, сейчас идут активные бои на всех фронтах, при этом украинские военные дают достойный отпор оккупантам. Российская армия постоянно несет большие потери: как техники, так и личного состава.

Вооруженные силы не поступаются оккупанту и держат свои позиции. В частности, Харьков полностью под контролем Вооруженных Сил Украины. ВСУ сдались в плен десятки российских бойцов. Жителей Харьковщины просят быть осторожными, не открывать двери незнакомцам, не помогать российскому агрессору.