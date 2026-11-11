Украинский производитель крафтовых напитков остановил работу из-за атаки российских дронов

Производственные мощности украинского производителя крафтовых крепких напитков Entuziast подверглись разрушениям в результате атаки российских беспилотников. Компания вынужденно приостанавливает работу, однако планирует восстановиться и призывает поддержать бренд покупкой уцелевшей продукции.

Как пишет Dilo, об этом сообщила команда бренда на своей официальной странице.

По словам представителей компании, под удар попало самое производство, где создавались напитки и разрабатывались новые рецептуры.

Пока предприятие временно останавливает деятельность, поскольку сроки, необходимые для восстановления, еще неизвестны.

"Мы еще не знаем, сколько времени понадобится на восстановление. Но знаем точно: мы не хотим, чтобы на этом история Entuziast закончилась. Ведь Entuziast - это не только стены, оборудование или бутылки. Это люди, которые верят в свое дело. И мы сделаем все возможное, чтобы вернуться", - отметили в компании.

Несмотря на разрушение цехов, производителю удалось спасти часть готовой продукции. В компании отметили, что сейчас продажи оставшихся на складах напитков станут прямой финансовой поддержкой для перезапуска бизнеса.

О компании

Бренд Entuziast специализируется на производстве крафтовых крепких напитков на основе меда и фруктов. Продукция компании представлена более чем в 140 торговых точках по всей Украине. По итогам 2025 года выручка предприятия составила 1,03 млн грн, а чистый убыток – 302 тыс. грн.

Напомним, в результате массированной российской атаки на Киев 2 июня полностью уничтожены производственные мощности и склад готовой продукции украинского семейного бренда ликеров Ruta. Российская ракета "Циркон" разрушила бизнес, в который учредители вложили все свои сбережения.