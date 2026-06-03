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Россияне ракетным ударом уничтожили производство крафтовых напитков Ruta (ФОТО)

разрушенное предприятие Рута
Разрушенное предприятие Рута/Фото: threads.com/@nst.antonova

В результате массированной российской атаки на Киев 2 июня полностью уничтожены производственные мощности и склад готовой продукции украинского семейного бренда ликеров Ruta. Российская ракета "Циркон" разрушила бизнес, в который основатели вложили все свои сбережения.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила соучредитель бренда Анастасия Антонова.

"В 7:16 утра ракетой "Циркон" разрушен наш семейный бизнес Ruta. И полный состав недавно разлитой готовой продукции, в которую были вложены все силы и все средства моих родителей. Спасибо, что живы", - написала она.

Фото 2 — Россияне ракетным ударом уничтожили производство крафтовых напитков Ruta (ФОТО)
Разрушенный склад готовой продукции/Фото: threads.com/@nst.antonova

В результате взрыва здание получило серьезные повреждения, после чего на территории вспыхнул пожар. Состав из готового к реализации алкоголя, который предприниматели изготовили незадолго до обстрела, выгорел.

После ликвидации огня владельцы обнаружили небольшое количество уцелевших бутылок с ликером. Эту продукцию руководители компании решили подарить спасателям ГСЧС, которые ликвидировали пожар и занимались разбором завалов на месте попадания.

Фото 3 — Россияне ракетным ударом уничтожили производство крафтовых напитков Ruta (ФОТО)
Уцелевшие бутылки с ликером/Фото: threads.com/@nst.antonova

О бренде "Рута"

Ruta украинский крафтовый семейный бренд, созданный в 2022 году. Он известен бальзамом "Рута – волшебное зелье". Его создали на основе 96 трав, ягод, цветов, корней и специй, собранных в разных регионах Украины. В рецептуре используют два особых растения - рута душистая и лимонная монарда (которую еще называют красной рутой).

Напиток завоевал престижные награды на международных и украинских конкурсах, включая золото на CRAFT SPIRITS AWARDS и платиновые медали на Wine&Spirits Awards.

Напомним, из-за российских обстрелов в ночь на 2 июня в Киеве уничтожены офис, состав и часть производства украинского бренда рюкзаков, сумок и аксессуаров keep. Этот обстрел пал на десятую годовщину бренда.

Автор:
Татьяна Ковальчук
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