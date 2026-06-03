Росіяни ракетним ударом знищили виробництво крафтових напоїв Ruta (ФОТО)

Внаслідок масованої російської атаки на Київ 2 червня повністю знищено виробничі потужності та склад готової продукції українського сімейного бренду лікерів Ruta. Російська ракета "Циркон" зруйнувала бізнес, у який засновники вклали всі свої заощадження.

Як пише Delo.ua, про це повідомила співзасновниця бренду Анастасія Антонова.

"О 7:16 ранку ракетою "Циркон" зруйновано наш сімейний бізнес Ruta. І повний склад нещодавно розлитої готової продукції, в яку були вкладені всі сили та всі кошти моїх батьків. Дякую, що живі", — написала вона.

Зруйнований склад готової продукції / Фото: threads.com/@nst.antonova

Унаслідок вибуху будівля зазнала серйозних пошкоджень, після чого на території спалахнула пожежа. Склад із готовим до реалізації алкоголем, який підприємці виготовили незадовго до обстрілу, вигорів.

Після ліквідації вогню власники виявили невелику кількість вцілілих пляшок із лікером. Цю продукцію керівники компанії вирішили подарувати рятувальникам ДСНС, які ліквідували пожежу та займалися розбором завалів на місці влучання.

Вцілілі пляшки з лікером / Фото: threads.com/@nst.antonova

Про бренд "Рута"

Ruta – це український крафтовий сімейний бренд, створений у 2022 році. Він відомий бальзамом "Рута – чарівне зілля". Його створили на основі 96 трав, ягід, квітів, коріння та спецій, зібраних у різних регіонах України. У рецептурі використовують дві особливі рослини — рута запашна та монарда лимонна (яку ще називають червоною рутою).

Напій здобув престижні нагороди на міжнародних та українських конкурсах, включаючи золото на CRAFT SPIRITS AWARDS та платинові медалі на Wine&Spirits Awards.

Нагадаємо, через російського обстрілу в ніч на 2 червня у Києві знищено офіс, склад та частину виробництва українського бренду рюкзаків, сумок та аксесуарів keep. Цей обстріл припав на десяту річницю бренду.