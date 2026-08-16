Турция сокращает закупки российской нефти из-за атак в Черном море

Турция сокращает закупки отгружаемой через российские порты нефти: в июле импорт уменьшился до около 900 тысяч тонн против 1,2 млн тонн в июне. В августе поставки из черноморских портов РФ могут упасть еще сильнее, потому страна начала искать альтернативу в Бразилии и Гайане.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters.

Больше всего сократились поставки через Черное море. В июле Турция получила оттуда чуть более 300 тысяч тонн нефти против 600 тысяч тонн в июне, то есть объем снизился примерно вдвое.

Причиной послужили перебои в работе российских черноморских портов после атак украинских беспилотников. В июле на неделю останавливался экспорт из терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), а загрузки в Новороссийске происходили нестабильно. В результате июльские отгрузки из-за КТК сократились примерно на 20%.

Из-за этих перебоев Турция, которая является крупным покупателем CPC Blend, казахстанской KEBCO и российской Urals, меняет источники поставок.

По данным LSEG, в августе в Турцию из российских черноморских портов ожидается около 200 тысяч тонн нефти. Два запланированных танкера перевозят казахстанскую KEBCO, в то время как поставки CPC Blend и Urals в этом месяце пока не запланированы. В то же время, эти данные еще могут измениться.

Чтобы компенсировать сокращение поставок через Черное море, в августе Турция планирует редкие для себя закупки нефти из Бразилии и Гайаны, сообщили трейдеры.

Трубопровод КТК имеет немаловажное значение не только для России. Через него Казахстан транспортирует нефть на российское побережье Черного моря, а на этот маршрут приходится около 1,8% мировых поставок нефти. Потому перебои в его работе влияют и на казахстанский экспорт, и на покупателей в Средиземноморье.

Напомним, в конце июля Казахстан приостановил поставки нефти в терминал КТК возле Новороссийска из-за угрозы атак на танкеры в Черном море.