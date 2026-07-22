Казахстан припиняє постачання нафти Чорним морем через атаки дронів

Казахстан призупиняє транспортування нафти до термінала Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) біля російського Новоросійська через серію атак на танкери в Чорному морі.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg.

За словами співрозмовника агентства, компанії побоюються спрямовувати танкери до терміналу КТК, бо танкерні компанії надто ризикують, відправляючи свої судна на об'єкт

У зв'язку з цим компанії, які займаються видобутком нафти в Казахстані, також будуть змушені зменшити обсяги виробництва, якщо зупинка трубопровідних постачань до КТК триватиме до кінця цього тижня.

КТК є найбільшим терміналом для експорту нафти з Казахстану, на який припадає близько 80% потоків сирої нафти з країни, переважно у партнерстві з такими міжнародними нафтовими гігантами, як Chevron Corp., ExxonMobil Holdings Corp. та Shell Plc. Казахстан є другим за величиною постачальником нафти до Європи, і скорочення його потоків зашкодить регіональним нафтопереробним заводам у той час, коли вони прагнуть замінити постачання з Перської затоки.

Bloomberg зауважує, що збої відбуваються на тлі майже повної зупинки постачання сирої нафти через Ормузьку протоку на тлі поновлення воєнних дій між США та Іраном.

Bloomberg пише, що Україна не взяла на себе прямої відповідальності за удари по танкерах. Однак українське військове керівництво повідомило про кілька нападів на неназвані нафтові танкери в Чорному морі останніми днями. Хоча термінал КТК розташований у Росії, експорт з цього об'єкта не потрапив під західні санкції.

Нагадаємо, українські сили в ніч на 15 липня 2026 року здійснили масштабну атаку на російську морську логістику в Чорному морі, уразивши 17 нафтових танкерів, два газовози та один буксир. Ця успішна операція стала продовженням серії ударів в Азовському морі та є частиною стратегії Києва з блокування експорту палива, яке фінансує воєнний бюджет Кремля.