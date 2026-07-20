Рух танкерів Ормузькою протокою зупинився через загострення військових дій між США та Іраном

20 липня, судноплавство Ормузькою протокою практично зупинилося після загострення військових дій між США та Іраном на вихідних.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що нафтовий танкер Kavomaleas зупинився в Ормузькій протоці біля берегів Оману після того, як іранські військово-морські сили завдали удару по суднах на цьому водному шляху. Корпус вартових ісламської революції опублікував заяву, в якій зазначено, що чотири судна намагалися пройти протоку "небезпечним маршрутом", ігноруючи попередження, а два з них "потрапили в аварію та були зупинені".

Британське управління морської торгівлі повідомило, що на північному заході від Кумзара (Оман) горить судно, додавши, що причина пожежі не була підтверджена. Локація була вказана поруч з останнім місцем знаходженням танкера Kavomaleas.

Bloomberg зауважує, що напади на кораблі, ймовірно, викличуть нові побоювання щодо безпеки суден, що проходять цією водною артерією вздовж узбережжя Оману – часто з вимкненими транспондерами, а іноді й за підтримки американських збройних сил.

Одне з небагатьох суден, які, судячи з усього, намагалися пройти через Ормуз у понеділок, – це балкер під прапором Маршаллових островів. Він вийшов із Перської затоки з вимкненими транспондерами, рухаючись протокою поблизу Оману. Також до протоки наближався танкер для перевезення скрапленого вуглеводневого газу, який належить до "тіньового флоту" Ірану.

Ще один балкер, зареєстрований на Маршаллових островах, почав подавати сигнали з Оманської затоки після того, як раніше 19 липня вранці повідомляв про перебування в Перській затоці, що свідчить про те, що він перетнув Ормуз з вимкненими транспондерами.

Раніше повідомлялося, що в Ормузькій протоці зафіксовано різке скорочення офіційного судноплавства після відновлення бойових дій між США та Іраном. Натомість комерційні судна почали масово проходити цей стратегічно важливий маршрут таємно, повністю вимикаючи свої радари.