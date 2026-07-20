Движение танкеров по Ормузскому проливу остановилось из-за обострения военных действий между США и Ираном

20 июля судоходство по Ормузскому проливу практически остановилось после обострения военных действий между США и Ираном на выходных.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что нефтяной танкер Kavomaleas остановился в Ормузском проливе у берегов Омана после того, как иранские военно-морские силы нанесли удар по судам на этом водном пути. Корпус стражей исламской революции опубликовал заявление, в котором указано, что четыре судна пытались пройти пролив "опасным маршрутом", игнорируя предупреждение, а два из них "попали в аварию и были остановлены".

Британское управление морской торговли сообщило, что к северо-западу от Кумзара (Оман) горит судно, добавив, что причина пожара не была подтверждена. Локация была указана рядом с последним местом нахождения танкера Kavomaleas.

Bloomberg отмечает, что нападения на корабли, вероятно, вызовут новые опасения по безопасности судов, проходящих по этой водной артерии вдоль побережья Омана – часто с выключенными транспондерами, а иногда и при поддержке американских вооруженных сил.

Одно из немногих судов, которые, судя по всему, пытались пройти через Ормуз в понедельник – балкер под флагом Маршалловых островов. Он вышел из Персидского залива с выключенными транспондерами, двигаясь по проливу близ Омана. Также к проливу приближался танкер для перевозки сжиженного углеводородного газа, принадлежащего "теневого флота" Ирана.

Еще один балкер, зарегистрированный на Маршалловых островах, начал подавать сигналы из Оманского залива после того, как ранее утром 19 июля сообщал о пребывании в Персидском заливе, что свидетельствует о том, что он пересек Ормуз с выключенными транспондерами.

Ранее сообщалось, что в Ормузском проливе зафиксировано резкое сокращение официального судоходства после возобновления боевых действий между США и Ираном. Коммерческие суда начали массово проходить этот стратегически важный маршрут тайно, полностью выключая свои радары.