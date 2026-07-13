Таємні рейси в Ормузькій протоці: судна вимикають радари на тлі ударів США та Ірану

В Ормузькій протоці зафіксовано різке скорочення офіційного судноплавства після відновлення бойових дій між США та Іраном. Натомість комерційні судна почали масово проходити цей стратегічно важливий маршрут таємно, повністю вимикаючи свої радари.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Bloomberg.

За інформацією аналітиків, усі шість сировинних танкерів, які перетнули протоку в неділю, йшли так званим "темним" курсом із вимкненими транспондерами.

Кількість таємних переходів перевищує офіційні третій день поспіль. Судна зникають з радарів в Оманській затоці та з'являються вже в Перській затоці, або навпаки, не транслюючи своє поточне місцеперебування під час проходження самої протоки.

Боротьба за коридори та заяви Тегерана

Власники суден змушені йти на ризик через обмін ударами між Вашингтоном та Тегераном, а також через суперечливі заяви сторін про те, хто контролює водний шлях:

Позиція Ірану: Тегеран оголосив, що транзит через протоку можливий лише після отримання офіційного дозволу від іранських відомств. Сили Корпусу вартових ісламської революції за останній тиждень атакували вже чотири судна та перехопили ще два, звинувативши їх у русі "незаконним маршрутом".

Позиція США: Центральне командування Збройних сил США запевняє, що безпечні шляхи для вільного судноплавства залишаються відкритими.

На практиці рух південним, підтримуваним США, коридором уздовж узбережжя Оману повністю зупинився через постійні іранські атаки на танкери. Альтернативний північний маршрут, який контролює Іран, залишається відносно безпечним, але змушує судновласників платити збори Тегерану та ризикувати потрапити під жорсткі санкції з боку США.

Практика "темних" переходів Ормузької протоки вперше стала масовою у квітні 2026 року, коли ОАЕ почали таємно вивозити свою нафту з Перської затоки. Саме це рішення дозволило уникнути глобального дефіциту палива та різкого стрибка цін на початку війни.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, чому судновласники відмовляються від Ормузької протоки. Лондонські морські страховики зафіксували критичне падіння кількості запитів на фрахтування суден через цей регіон через надвисокі ризики знищення вантажів і різке зростання вартості страхування військових ризиків.