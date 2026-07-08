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США відкликали ліцензію на торгівлю іранською нафтою після атак на танкери

танкер
США відкликають дозвіл на операції з іранською нафтою

Міністерство фінансів США відкликало генеральну ліцензію, що дозволяла операції з іранською нафтою після серії нових атак з боку Ірану на комерційні танкери в Ормузькій протоці.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє агентство Reuters.

Йдеться про ліцензію, яку США видали 22 червня на 60 днів — до 21 серпня. Вона дозволяла виробництво, доставку, продаж та імпорт іранської сирої нафти, нафтопродуктів і нафтохімічної продукції. Дозвіл також поширювався на пов'язані банківські, страхові й транспортні послуги.

Дозвіл на експорт іранської нафти був одним із пунктів меморандуму США та Ірану про врегулювання конфлікту, підписаного у червні.

Управління контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC) опублікувало нову ліцензію, яка передбачає, що раніше укладені угоди мають бути завершені до 17 липня. Укладання нових контрактів заборонено з 7 липня.

Рішення ухвалили після атак на три танкери в районі Ормузької протоки. Серед пошкоджених суден — катарський газовоз Al Rekayyat та саудівський нафтовий танкер. США звинуватили Іран в ударах, однак Тегеран причетності не визнавав.

Після оголошення про відкликання ліцензії світові ціни на нафту зросли більш ніж на 5%,

Ормузька протока — один із найважливіших маршрутів світової торгівлі енергоресурсами: через нього щодня проходить близько п'ятої частини світового обсягу нафти, що споживається, а також значні обсяги поставок зрідженого природного газу. Незважаючи на ескалацію, американський чиновник повідомив Reuters, що переговорники продовжують сумлінно працювати над угодою з Іраном, яка передбачає обмеження його ядерної програми та часткове зняття санкцій.

Раніше повідомлялося, що США пропонують Ірану доступ до заморожених активів в обмін на відкриття Ормузької протоки

Автор:
Світлана Манько