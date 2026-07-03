США пропонують Ірану доступ до заморожених активів в обмін на відкриття Ормузької протоки

США та Оман шукають шляхи врегулювання суперечки з Іраном щодо судноплавства в Ормузькій протоці, пропонуючи Тегерану доступ до частини заморожених за кордоном активів в обмін на відмову від планів стягувати плату за прохід суден.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення The Wall Street Journal.

За даними видання, головним інструментом американської сторони в непрямих переговорах стала пропозиція розморозити частину приблизно 100 млрд доларів іранських активів, які залишаються заблокованими за кордоном.

Як стверджує WSJ, переговори спочатку передбачали доступ Ірану до 6 млрд доларів, що зберігаються в Катарі. Водночас процес ускладнився через позицію Тегерана щодо контролю над Ормузькою протокою.

За інформацією видання, цього тижня спецпредставник президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер відвідали Доху, де разом із катарськими посередниками обговорювали можливі варіанти виконання попередніх домовленостей щодо забезпечення безпечного судноплавства. Також сторони порушили питання регіональної безпеки, зокрема ситуації в Лівані.

Як зазначає WSJ, Вашингтон запропонував Ірану відмовитися від претензій на контроль над проходженням суден через Ормузьку протоку та запровадження плати за транзит в обмін на доступ до заморожених коштів.

Втім, іранська сторона поки не погоджується на такі умови. Після переговорів у Досі заступник міністра закордонних справ Ірану Казем Гарібабаді заявив, що Ормузька протока "перебуває під командуванням Ірану".

Пізніше військове керівництво країни попередило, що будь-які судна, які не дотримуватимуться визначених Іраном маршрутів, можуть отримати "негайну та потужну" відповідь.

За даними видання, Тегеран прагне запровадити оплату за прохід суден через Ормузьку протоку, мотивуючи це наданням послуг із забезпечення безпеки. США та країни Перської затоки виступають проти такого підходу.

Як альтернативу Оман запропонував створити спеціальний фонд, який фінансуватиметься добровільними внесками судноплавних і нафтових компаній для оплати морських сервісів. Іран поки не підтримав цей варіант.

Видання також зазначає, що через невизначеність навколо роботи Ормузької протоки інтенсивність судноплавства знизилася. За даними Kpler, до середи через водний шлях щодня проходили 43 судна проти 75 тижнем раніше. До початку ескалації цей показник перевищував 100 суден на добу.

Нагадаємо, нещодавно Іран офіційно заявив, що суднам, які перетинають Ормузьку протоку, відтепер потрібен спеціальний дозвіл для проходження цим життєво важливим водним шляхом.