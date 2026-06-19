Іран закрив Ормузьку протоку та оголосив про нові правила для проходу суден

Іран офіційно заявив, що суднам, які перетинають Ормузьку протоку, відтепер потрібен спеціальний дозвіл для проходження цим життєво важливим водним шляхом.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Вloomberg.

Відповідний документ, оприлюднений на вебсайті Адміністрації Перської затоки (PGSA), закладає основу для майбутніх домовленостей про стягнення плати.

Нові вимоги Ірану

Згідно з новими правилами, судна зобов'язані купувати страховий поліс у Тегерані. Наразі це страхування надається власникам суден безкоштовно, а всі витрати покриває Ісламська Республіка Іран. Проте у документі чітко зазначено, що PGSA залишає за собою право запроваджувати страхові збори в майбутньому.

Коли це станеться, вартість визначатиме відповідний страховик, а власники суден будуть змушені купувати та поновлювати покриття за власні кошти. Щоб отримати дозвіл на прохід, судна мають заздалегідь подавати запити до Адміністрації Перської затоки Ірану.

Нові інструкції Тегерана вимагають від кораблів суворо дотримуватися встановленого іранською стороною маршруту. Це рішення прямо суперечить нещодавнім рекомендаціям західних військово-морських груп. Нагадаємо, що напередодні ввечері західні військові радили цивільним суднам триматися ближче до узбережжя Оману задля безпеки.

Вантажовідправники та виробники дедалі більше стурбовані перспективою того, що Іран намагатиметься встановити постійну плату за транзит через протоку.

Занепокоєння посилилося після того, як у меморандумі про взаєморозуміння, підписаному зі США, було зафіксовано безкоштовний транзит лише протягом 60-денного терміну дії документа.

Невизначеність навколо мирної угоди

Міжнародна морська галузь наразі прагне чітких роз'яснень щодо того, як саме координуватиметься робота у протоці та якими будуть гарантії безпеки. Раніше у тимчасовій мирній угоді Іран погодився повернути інтенсивність руху транспорту до довоєнного рівня протягом 30 днів.

Попри те, що ще у четвер спостерігався значний сплеск транзитних перевезень, уже в п'ятницю на життєво важливому маршруті зафіксували різкий спад руху суден через нові вимоги Тегерана.

Нагадаємо, 19 червня вранці трафік через Ормузьку протоку помітно скоротився. Наразі судноплавні компанії та власники танкерів демонструють максимальну обережність, очікуючи на подальший розвиток подій.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон досяг угоди з Іраном, внаслідок якої Ормузька протока буде знову відкрита для міжнародного судноплавства.