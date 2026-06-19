Рух через Ормузьку протоку помітно зменшився: судновласники перестраховуються

19 червня вранці трафік через Ормузьку протоку помітно скоротився. Наразі судноплавні компанії та власники танкерів демонструють максимальну обережність, очікуючи на подальший розвиток подій.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Вloomberg.

У п'ятницю вранці не було помічено жодного танкера, який би виходив з Перської затоки. Водночас один надвеликий нафтовий танкер класу VLCC знову з'явився поблизу столиці Оману, міста Маскат, що свідчить про успішне подолання ним протоки.

Крім того, внутрішній транзит здійснили пов'язане з Іраном судно для перевезення зрідженого нафтового газу та продуктовий танкер під прапором Норвегії.

Зрив дипломатичних зусиль

Відносне затишшя на морі наступило після появи серйозних сумнівів щодо здатності США та Ірану врегулювати суперечливі деталі меморандуму про взаєморозуміння протягом відведеного 60-денного терміну.

Запланована зустріч сторін у Швейцарії була скасована. Ситуацію ускладнили повідомлення ізраїльських військових про завдання ударів по півдню Лівану, попри застереження з боку Вашингтона.

Експерти наголошують, що без відновлення дипломатичного діалогу безпекова ситуація залишатиметься нестабільною, а учасники морських перевезень зіштовхнуться з тривалою невизначеністю.

Замінована акваторія

Спільний морський інформаційний центр випустив попередження про те, що в центральній частині протоки все ще залишаються міни, тому суднам наполегливо рекомендують обирати південний маршрут ближче до узбережжя Оману.

Морська торговельна асоціація BIMCO та аналітики RBC Capital також попереджають про збереження критичних безпекових ризиків для судноплавства. Серед головних проблем називають можливе скупчення суден та невизначеність щодо рівня контролю, який Іран збереже над рухом через протоку.

Оптимізм, що передував підписанню тимчасової угоди, швидко згас. Лише за кілька годин після укладання домовленостей у четвер судна із майже 10 мільйонами барелів нафти вийшли з протоки або проходили через неї, включаючи перші саудівські танкери з моменту початку конфлікту.

Наразі близько 40 супертанкерів із майже 80 мільйонами барелів неіранської нафти залишаються в повній готовності покинути Перську затоку, щойно з'являться гарантії безпечного транзиту.

Нагадаємо, у четвер, 18 червня, перші нафтові та газові судна почали проходити через Ормузьку протоку після набрання чинності тимчасовою угодою між США та Іраном про відновлення роботи ключового морського маршруту.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон досяг угоди з Іраном, внаслідок якої Ормузька протока буде знову відкрита для міжнародного судноплавства.