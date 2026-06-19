Движение через Ормузский пролив заметно уменьшилось: судовладельцы перестраховываются

19 июня утром трафик через Ормузский пролив заметно сократился. В настоящее время судоходные компании и владельцы танкеров демонстрируют максимальную осторожность, ожидая дальнейшего развития событий.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Вloomberg .

В пятницу утром не было замечено ни одного танкера, выходящего из Персидского залива. В то же время, один сверхбольшой нефтяной танкер класса VLCC вновь появился вблизи столицы Омана, города Маскат, что свидетельствует об успешном преодолении им пролива.

Кроме того, внутренний транзит совершили связанное с Ираном судно для перевозки сжиженного нефтяного газа и продуктовый танкер под флагом Норвегии.

Срыв дипломатических усилий

Относительное затишье на море наступило после появления серьезных сомнений в способности США и Ирана урегулировать противоречивые детали меморандума о взаимопонимании в течение отведенного 60-дневного срока.

Планируемая встреча сторон в Швейцарии была отменена. Ситуацию усложнили сообщения израильских военных о нанесении ударов по югу Ливана, несмотря на оговорку со стороны Вашингтона.

Эксперты подчеркивают, что без возобновления дипломатического диалога ситуация безопасности будет оставаться нестабильной, а участники морских перевозок столкнутся с длительной неопределенностью.

Заминированная акватория

Совместный морской информационный центр выпустил предупреждение о том, что в центральной части пролива все еще остаются мины, поэтому судам настоятельно рекомендуют выбирать южный маршрут поближе к побережью Омана.

Морская торговая ассоциация BIMCO и аналитики RBC Capital также предупреждают о сохранении критических рисков безопасности для судоходства. Среди главных проблем называют возможное скопление судов и неопределенность уровня контроля, который Иран сохранит над движением через пролив.

Оптимизм, предшествовавший подписанию временного соглашения, быстро угас. Спустя всего несколько часов после заключения договоренностей в четверг судна с почти 10 миллионами баррелей нефти вышли из пролива или проходили через него, включая первые саудовские танкеры с момента начала конфликта.

В настоящее время около 40 супертанкеров с почти 80 миллионами баррелей неиранской нефти остаются в полной готовности покинуть Персидский залив, как только появятся гарантии безопасного транзита.

Напомним, в четверг, 18 июня, первые нефтяные и газовые суда начали проходить через Ормузский пролив после вступления в силу временного соглашения между США и Ираном о возобновлении работы ключевого морского маршрута.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон достиг соглашения с Ираном, в результате которого Ормузский пролив будет вновь открыт для международного судоходства.