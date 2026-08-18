Російські мільярдери перерахували до бюджету майже 400 млрд рублів на вимогу Путіна

Великий російський бізнес переказав до федерального бюджету сотні мільярдів рублів після заклику Володимира Путіна робити "добровільні внески" на тлі рекордного дефіциту. Станом на середину серпня безоплатні надходження сягнули 383,69 млрд рублів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал The Moscow Times.

До березневої зустрічі Путіна з представниками великого бізнесу надходження від недержавних організацій становили лише 15,6 млрд рублів. Після звернення кремлівського диктатора лише за місяць обсяг переказів підскочив у 10 разів — до 159,7 млрд рублів. У травні сума збільшилася на 45,5%, у червні — на 27%, а за липень і першу половину серпня зросла ще на 30%.

Зростання дефіциту та витрати на війну

Голова Російського союзу промисловців і підприємців (РСПП) Олександр Шохін підтвердив факт перерахування коштів підприємцями, зазначивши, що гроші надходили не лише з корпоративних, а й із сімейних фондів. Водночас у російському уряді до кінця року очікують отримати близько 300 млрд рублів таких виплат.

Примусовий збір коштів відбувається на тлі стрімкого погіршення фінансового стану РФ: за підсумками січня–липня дефіцит федерального бюджету досяг 6,455 трлн рублів, що в 1,4 раза більше показника минулого року та майже вдвічі перевищує річний план.

Загалом від початку вторгнення в Україну російський бюджет витратив на війну майже 50 трлн рублів. Щоб покрити армійські видатки, влада вже використала три чверті ліквідних коштів Фонду національного добробуту, конфіскувала приватних активів на 4 трлн рублів, а також підвищила податки на прибуток, ПДФО, ПДВ та збори для малого бізнесу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що війна для Росії дорожчає, а вартість держборгу наблизилася до 16%. Ринок державних облігацій РФ зазнає спаду на тлі побоювань інвесторів щодо посилення інфляції через нову хвилю паливної кризи.