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Российские миллиардеры перечислили в бюджет почти 400 млрд рублей по требованию Путина

Рубли
Российские миллиардеры перечислили в бюджет почти 400 млрд рублей по требованию Путина / Unsplash

Крупный российский бизнес перевел в федеральный бюджет сотни миллиардов рублей после призыва Владимира Путина вносить "добровольные взносы" на фоне рекордного дефицита. По состоянию на середину августа безвозмездные поступления составили 383,69 млрд рублей.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал The Moscow Times.

До мартовской встречи Путина с представителями крупного бизнеса поступления от негосударственных организаций составляли всего 15,6 млрд рублей. После обращения кремлевского диктатора всего за месяц объем переводов подскочил в 10 раз – до 159,7 млрд рублей. В мае сумма увеличилась на 45,5%, в июне – на 27%, а за июль и первую половину августа выросла еще на 30%.

Рост дефицита и расходы на войну

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин подтвердил факт перечисления средств предпринимателями, отметив, что деньги поступали не только из корпоративных, но и из семейных фондов. В то же время, в российском правительстве до конца года ожидают получить около 300 млрд рублей таких выплат.

Принудительный сбор средств происходит на фоне стремительного ухудшения финансового состояния РФ: по итогам января-июля дефицит федерального бюджета достиг 6,455 трлн рублей, что в 1,4 раза больше показателя в прошлом году и почти вдвое превышает годовой план.

В общей сложности с начала вторжения в Украину российский бюджет потратил на войну почти 50 трлн рублей. Чтобы покрыть армейские расходы, власти уже использовали три четверти ликвидных средств Фонда национального благосостояния, конфисковали частных активов на 4 трлн рублей, а также повысили налоги на прибыль, НДФЛ, НДС и сборы для малого бизнеса.

Напомним, ранее сообщалось о том, что война для России дорожает, а стоимость госдолга приблизилась к 16%. Рынок государственных облигаций РФ испытывает спад на фоне опасений инвесторов об усилении инфляции из-за новой волны топливного кризиса.

Автор:
Максим Кольц

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