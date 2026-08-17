Война для России дорожает: стоимость госдолга приблизилась к 16%

России становится дороже привлекать деньги для финансирования дефицита бюджета: рынок государственных облигаций снижается третий торговый день подряд, а доходность долгосрочных бумаг снова приблизилась к 16% годовых. Инвесторы опасаются, что новая волна топливного кризиса усугубит инфляцию и заставит Центробанк РФ медленнее снижать ключевую ставку.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение The Moscow Times.

В понедельник индекс российских государственных облигаций RGBI опустился до 113,27 пункта – минимального уровня почти за месяц. За день он потерял 0,84 пункта после падения на 0,37 пункта в пятницу и на 0,79 пункта в четверг.

На этом фоне доходность долгосрочных облигаций федерального займа, по которым российский Минфин привлекает средства для покрытия бюджетного дефицита, снова приблизилась к 16% годовых. За бумагами с погашением после 2028 года ставки закрепились выше 15%.

Рост доходности означает, что новые заимствования становятся более дорогими для российского бюджета. Это особенно важно на фоне увеличения дефицита: к концу июля расходы федерального бюджета РФ превышали доходы на 6,45 трлн рублей.

Одним из факторов нового падения долгового рынка аналитики называют ухудшение ситуации с топливом. С начала августа четыре российских НПЗ прекратили переработку нефти после атак беспилотников, а по меньшей мере в десяти регионах вводили ограничения на АЗС.

Перебои с бензином и дизельным топливом могут дополнительно ускорить инфляцию. Поэтому инвесторы сомневаются, что Центробанк РФ сможет продолжать снижать ключевую ставку такими же темпами, как ожидалось ранее.

Проблемы на долговом рынке совпали с новым падением российских акций. После резкого обрушения в пятницу индекс Мосбиржи в понедельник потерял еще около 2%.

Для российского бюджета ситуация усугубляется тем, что внутренние заимствования остаются одним из главных способов покрытия дефицита. В то же время, расходы на войну могут превысить запланированные 12,9 трлн рублей и достичь 17–18 трлн рублей, а часть дополнительных потребностей российский Минфин планирует финансировать за счет долга.

Напомним, 14 августа российский рынок акций пережил сильнейшее дневное падение с сентября 2022 года: индекс Мосбиржи снизился на 4,29%, до 2136,3 пункта. В пересчете на капитализацию рынок за одну торговую сессию потерял около 250 млрд. рублей.