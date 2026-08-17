Війна для Росії дорожчає: вартість держборгу наблизилася до 16%

Росії стає дорожче залучати гроші для фінансування дефіциту бюджету: ринок державних облігацій знижується третій торговий день поспіль, а дохідність довгострокових паперів знову наблизилася до 16% річних. Інвестори побоюються, що нова хвиля паливної кризи посилить інфляцію та змусить Центробанк РФ повільніше знижувати ключову ставку.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення The Moscow Times.

У понеділок індекс російських державних облігацій RGBI опустився до 113,27 пункту — мінімального рівня майже за місяць. За день він втратив 0,84 пункту після падіння на 0,37 пункту у п'ятницю та на 0,79 пункту у четвер.

На цьому тлі дохідність довгострокових облігацій федеральної позики, через які російський Мінфін залучає кошти для покриття бюджетного дефіциту, знову наблизилася до 16% річних. За паперами з погашенням після 2028 року ставки закріпилися вище 15%.

Зростання дохідності означає, що нові запозичення стають дорожчими для російського бюджету. Це особливо важливо на тлі збільшення дефіциту: на кінець липня витрати федерального бюджету РФ перевищували доходи на 6,45 трлн рублів.

Одним із факторів нового падіння боргового ринку аналітики називають погіршення ситуації з паливом. Від початку серпня чотири російські НПЗ припинили переробку нафти після атак безпілотників, а щонайменше в десяти регіонах запроваджували обмеження на АЗС.

Перебої з бензином і дизельним пальним можуть додатково прискорити інфляцію. Через це інвестори сумніваються, що Центробанк РФ зможе продовжувати знижувати ключову ставку такими ж темпами, як очікувалося раніше.

Проблеми на борговому ринку збіглися з новим падінням російських акцій. Після різкого обвалу у п'ятницю індекс Мосбіржі в понеділок втратив ще близько 2%.

Для російського бюджету ситуація ускладнюється тим, що внутрішні запозичення залишаються одним із головних способів покриття дефіциту. Водночас витрати на війну можуть перевищити заплановані 12,9 трлн рублів і сягнути 17–18 трлн рублів, а частину додаткових потреб російський Мінфін планує фінансувати за рахунок боргу.

Нагадаємо, 14 серпня російський ринок акцій пережив найсильніше денне падіння з вересня 2022 року: індекс Мосбіржі знизився на 4,29%, до 2136,3 пункту. У перерахунку на капіталізацію ринок за одну торгову сесію втратив близько 250 млрд рублів.