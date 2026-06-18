Перші танкери почали проходити Ормузьку протоку після угоди США та Ірану

Перші нафтові та газові судна почали проходити через Ормузьку протоку після набрання чинності тимчасовою угодою між США та Іраном про відновлення роботи ключового морського маршруту.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Вloomberg.

За даними відстеження суден, через протоку пройшли газовоз Mraikh, який перевозить скраплений природний газ із Катару, та порожній танкер Ye Chi. Обидва судна рухалися маршрутом, погодженим іранською стороною.

Водночас рух через протоку поки що залишається обмеженим. Судноплавні компанії очікують додаткових гарантій безпеки та роз'яснень щодо умов проходження маршруту після майже чотиримісячної блокади.

Закриття Ормузької протоки суттєво обмежило експорт нафти та газу з країн Перської затоки. Частина поставок здійснювалася лише за спеціальним погодженням з Іраном або суднами, які приховували своє місцеперебування, вимикаючи транспондери.

Судно Mraikh, зафрахтоване QatarEnergy, прямує до пакистанського порту Касим. Для Пакистану відновлення поставок має важливе значення, оскільки країна зіткнулася з дефіцитом газу після зупинки катарського експорту.

За даними Bloomberg, Катар планує відновити більшу частину своїх експортних потужностей протягом двох місяців після відкриття протоки. Для цього необхідно повернути в регіон достатню кількість танкерів та забезпечити їх безпечне проходження.

Відновлення судноплавства через Ормузьку протоку є важливим для світового енергетичного ринку, адже через цей маршрут проходить значна частина експорту нафти та скрапленого природного газу з країн Перської затоки. Поступове повернення поставок може послабити ризики дефіциту та тиск на світові ціни на енергоносії.

Додамо, вантажовідправники з Азії та Європи заявляють, що для відновлення впевненості у безпеці транзиту через Ормузьку протоку знадобляться тижні.