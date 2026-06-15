Судновласники прогнозують відкриття Ормузької протоки лише за кілька тижнів

Вантажовідправники з Азії та Європи заявляють, що для відновлення впевненості у безпеці транзиту через Ормузьку протоку знадобляться тижні.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Reuters.

Навігація в регіоні відновиться лише після повного забезпечення безпеки. Така реакція ринку послідувала після того, як США та Іран узгодили рамкову угоду про розблокування цього водного шляху.

Очікується, що 19 червня офіційні особи США та Ірану підпишуть меморандум про взаєморозуміння щодо припинення війни та відновлення роботи протоки. На тлі цих новин світові ціни на нафту в понеділок впали приблизно на 5%.

Вантажовідправники позитивно сприйняли звістку про угоду, проте наразі очікують на додаткові подробиці, зокрема стосовно розмінування акваторії.

Позиція світових судноплавних гігантів

Речник Асоціації судновласників Японії заявив, що група вітає мирну угоду, але планує почекати на отримання більш конкретної інформації, адже відновлювати роботу лише на основі новин про угоду зарано. Найбільший перевізник країни Nippon Yusen сподівається на швидке повернення до нормального режиму, а компанія Mitsui OSK Lines задекларувала намір відновити навігацію тільки після повного підтвердження безпеки.

Німецька асоціація судновласників VDR висловила обережний оптимізм щодо спроможності угоди відкрити протоку. Водночас німецький перевізник Hapag-Lloyd сподівається, що судна зможуть перетнути її вже цього тижня.

Данський гігант Maersk привітав угоду, але назвав оцінку її впливу передчасною, тому компанія наразі не вносить змін до своїх операцій на Близькому Сході.

У норвезькій Wallenius Wilhelmsen також утрималися від коментарів щодо операційних наслідків, а танкерна компанія Frontline обмежилася позитивною оцінкою розвитку подій.

Терміни відновлення логістики

За оцінками експертів, станом на 15 червня в районі Близькосхідної затоки перебувало 155 танкерів із нафтою та хімікатами, тоді як наприкінці травня їх було 201.

За даними аналітиків Oil Brokerage, кількість суден сягала 215 одиниць. Глобальний керівник досліджень судноплавства Oil Brokerage Ануп Сінгх вважає, що за умови необмеженого судноплавства скупчення транспорту з обох боків можна ліквідувати за 8-10 днів.

Проте світовий лідер нафтового ринку ICIS Девід Джорбеназе підкреслив, що попри тривале приховане перевезення нафти вздовж узбережжя Оману за підтримки ВМС США, для повноцінного руху знадобляться тижні розмінування та нормалізації страхових тарифів.

Повернення до повних обсягів, які фіксувалися до конфлікту, реалістично очікувати лише у 2027 році за умови стабільної дії угоди без інцидентів та швидкого відновлення виробництва.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон досяг угоди з Іраном, внаслідок якої Ормузька протока буде знову відкрита для міжнародного судноплавства.