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Иран закрыл Ормузский пролив и объявил о новых правилах для прохода судов
Иран официально заявил, что судам, пересекающим Ормузский пролив, теперь требуется специальное разрешение для прохождения этим жизненно важным водным путем.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Вloomberg .
Соответствующий документ, обнародованный на сайте Администрации Персидского залива (PGSA), закладывает основу для будущих договоренностей о взыскании платы.
Новые требования Ирана
Согласно новым правилам, суда обязаны покупать страховой полис в Тегеране. Пока это страхование предоставляется владельцам судов бесплатно, а все расходы покрывает Исламская Республика Иран. Однако в документе четко отмечено, что PGSA оставляет за собой право вводить страховые сборы в будущем.
Когда это произойдет, стоимость будет определяться соответствующим страховщиком, а владельцы судов будут вынуждены покупать и обновлять покрытие за собственные средства. Чтобы получить разрешение на проход, суда должны заранее подавать запросы в Администрацию Персидского залива Ирана.
Новые инструкции Тегерана требуют от кораблей строго соблюдать установленный иранской стороной маршрут. Это решение прямо противоречит недавним рекомендациям западных военно-морских групп. Напомним, что накануне вечером западные военные советовали гражданским судам держаться поближе к побережью Омана в целях безопасности.
Грузоотправители и производители все больше озабочены перспективой того, что Иран будет пытаться установить постоянную плату за транзит через пролив.
Беспокойство усилилось после того, как в меморандуме о взаимопонимании, подписанном с США, был зафиксирован бесплатный транзит только в течение 60-дневного срока действия документа.
Неопределенность вокруг мирного соглашения
Международная морская отрасль сейчас стремится к четким разъяснениям о том, как именно будет координироваться работа в проливе и какими будут гарантии безопасности. Ранее во временном мирном соглашении Иран согласился вернуть интенсивность движения транспорта к довоенному уровню в течение 30 дней.
Несмотря на то, что еще в четверг наблюдался значительный всплеск транзитных перевозок, уже в пятницу на жизненно важном маршруте зафиксировали резкий спад движения судов из-за новых требований Тегерана.
Напомним, 19 июня утром трафик через Ормузский пролив заметно сократился. В настоящее время судоходные компании и владельцы танкеров демонстрируют максимальную осторожность, ожидая дальнейшего развития событий.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон достиг соглашения с Ираном, в результате которого Ормузский пролив будет вновь открыт для международного судоходства.