США предлагают Ирану доступ к замороженным активам в обмен на открытие Ормузского пролива

США и Оман ищут пути урегулирования спора с Ираном по судоходству в Ормузском проливе, предлагая Тегерану доступ к части замороженных за границей активов в обмен на отказ от планов взимать плату за проход судов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение The Wall Street Journal.

По данным издания, главным инструментом американской стороны в косвенных переговорах стало предложение разморозить часть примерно 100 млрд долларов остающихся заблокированными за рубежом иранских активов.

Как утверждает WSJ, переговоры изначально предполагали доступ Ирана к 6 млрд долларов, хранящимся в Катаре. В то же время процесс усложнился из-за позиции Тегерана по контролю над Ормузским проливом.

По информации издания, на этой неделе спецпредставитель президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер посетили Доху, где вместе с катарскими посредниками обсуждали возможные варианты выполнения предварительных договоренностей по обеспечению безопасного судоходства. Также стороны подняли вопросы региональной безопасности, в частности ситуации в Ливане.

Как отмечает WSJ, Вашингтон предложил Ирану отказаться от претензий на контроль над прохождением судов через Ормузский пролив и введение платы за транзит в обмен на доступ к замороженным средствам.

Впрочем, иранская сторона пока не соглашается с такими условиями. После переговоров в Дохе заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади заявил, что Ормузский пролив "находится под командованием Ирана".

Позже военное руководство страны предупредило, что любые суда, не соблюдающие определенные Ираном маршруты, могут получить "немедленный и мощный" ответ.

По данным издания, Тегеран стремится ввести оплату за проход судов через Ормузский пролив, мотивируя это предоставлением услуг по обеспечению безопасности. США и страны Персидского залива выступают против такого подхода.

В качестве альтернативы Оман предложил создать специальный фонд, который будет финансироваться добровольными взносами судоходных и нефтяных компаний для оплаты морских сервисов. Иран пока не поддержал этот вариант.

Издание также отмечает, что из-за неопределенности вокруг работы Ормузского пролива интенсивность судоходства снизилась. По данным Kpler, к среде через водный путь ежедневно проходили 43 судна по сравнению с 75 неделей ранее. К началу эскалации этот показатель превышал 100 судов в сутки.

Напомним, недавно Иран официально заявил, что судам, пересекающим Ормузский пролив, теперь требуется специальное разрешение для прохождения этим жизненно важным водным путём.