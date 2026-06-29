Прямой выход к океану: Казахстан построит большой терминал в Ормузском проливе

Казахстан и Иран подписали соглашение о строительстве казахстанского транспортно-логистического терминала в иранском порту Шахид Раджаи.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Казахстана.

Соглашение подписано сроком 27 лет. Согласно условиям документа, два года отведены непосредственно на проектирование и строительство объекта, а следующие 25 лет казахстанская сторона будет эксплуатировать терминал.

Порт Шахид Раджаи имеет стратегическое географическое расположение на северном берегу Ормузского пролива. Иранская сторона уже завершила все внутренние согласования по выделению Астане земельного участка под строительство.

Объект построят на участке площадью 15 гектаров полностью за счет частных инвестиций.

Основная цель проекта – обеспечить стране прямой выход к мировому океану. Это позволит существенно расширить географию экспорта и откроет для казахстанских товаров прямой доступ к рынкам Индии, стран Персидского залива, Юго-Восточной Азии и Восточной Африке.

Реализация этого логистического хаба должна значительно усилить транзитный потенциал международного транспортного коридора "Север - Юг". По итогам прошлого года объем грузоперевозок по этому маршруту увеличился на 12%, достигнув отметки в 3,5 миллиона тонн.

При этом железнодорожный трафик между Казахстаном и Ираном продемонстрировал стремительный рост — сразу на 69%.

Напомним, Россия ведет переговоры с Казахстаном по импорту около 50 тыс. тонн бензина из-за дефицита горючего.