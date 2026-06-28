Ормузский пролив может стать платным: Оман изучает новые сборы для судов

Оман сообщил европейским чиновникам, что возврат к довоенному режиму работы Ормузского пролива маловероятен, а для транзитных судов в будущем может ввести определенное собрание.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Вloomberg .

По данным агентства, представители Омана заявили, что будут соблюдать международное морское право, однако могут взимать плату за отдельные услуги, в частности очистку акватории от загрязнения или навигационную поддержку судов.

В то же время, непонятно, будут ли такие платежи обязательными.

Возможность появления нового собрания вызвала беспокойство в США, странах Европы и арабских государствах Персидского залива. Они опасаются, что Оман и Иран могут совместно внедрить механизмы контроля или платежей за прохождение Ормузского пролива.

Президент Франции Эммануэль Макрон обсудит этот вопрос с султаном Омана Хайсамом бин Тариком во время встречи в Париже. По информации Елисейского дворца, стороны сосредоточятся на обеспечении свободного и безусловного прохода через пролив.

В то же время чиновник США сообщил, что Иран заверил Вашингтон в отсутствии планов по взиманию пошлин, страховых платежей или других сборов с судов, проходящих через водный путь.

Ормузский пролив является одним из важнейших мировых маршрутов транспортировки нефти и сжиженного природного газа. После обострения конфликта между США, Израилем и Ираном судоходство в регионе испытало существенные риски, а Тегеран настаивает на совместном управлении движением судов вместе с Оманом.

По оценкам собеседников, введение любых обязательных платежей может стоить судоходным компаниям и трейдерам десятки миллиардов долларов в год. США, Великобритания, Франция, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты уже предупредили, что такие шаги могут противоречить международному морскому праву.

Несмотря на подписанное на этой неделе совместное заявление Омана и Ирана о намерении обсуждать управление проливом и связанные расходы, позже Маскат также поддержал декларацию США и Совета по сотрудничеству арабских государств Персидского залива, который отвергает любые собрания или попытки установить контроль над проходом через Ормузский пролив.

После достижения временных договоренностей между Вашингтоном и Тегераном объемы перевозки нефти через пролив начали возобновляться, а мировые цены на нефть снизились. В то же время судоходство остается ниже довоенного уровня, а риски для судов сохраняются. В частности, в конце недели в районе протока повреждений получил контейнеровоз Ever Lovely.

Напомним, недавно Иран официально заявил, что судам, пересекающим Ормузский пролив, отныне нужно специальное разрешение для прохождения этим жизненно важным водным путем.