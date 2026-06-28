Ормузька протока може стати платною: Оман вивчає нові збори для суден

Оман повідомив європейським чиновникам, що повернення до довоєнного режиму роботи Ормузької протоки є малоймовірним, а для транзитних суден у майбутньому можуть запровадити певні збори.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Вloomberg.

За даними агентства, представники Оману заявили, що дотримуватимуться міжнародного морського права, однак можуть стягувати плату за окремі послуги, зокрема очищення акваторії від забруднення або навігаційну підтримку суден.

Водночас наразі незрозуміло, чи будуть такі платежі обов’язковими.

Можливість появи нових зборів викликала занепокоєння у США, країнах Європи та арабських державах Перської затоки. Вони побоюються, що Оман та Іран можуть спільно запровадити механізми контролю або платежів за проходження Ормузької протоки.

Президент Франції Еммануель Макрон має обговорити це питання із султаном Омана Хайсамом бін Таріком під час зустрічі в Парижі. За інформацією Єлисейського палацу, сторони зосередяться на забезпеченні вільного та безумовного проходу через протоку.

Водночас високопосадовець США повідомив, що Іран запевнив Вашингтон у відсутності планів щодо стягнення мит, страхових платежів чи інших зборів із суден, які проходять через водний шлях.

Ормузька протока є одним із найважливіших світових маршрутів транспортування нафти та скрапленого природного газу. Після загострення конфлікту між США, Ізраїлем та Іраном судноплавство в регіоні зазнало суттєвих ризиків, а Тегеран наполягає на спільному управлінні рухом суден разом з Оманом.

За оцінками співрозмовників, запровадження будь-яких обов’язкових платежів може коштувати судноплавним компаніям та трейдерам десятки мільярдів доларів щороку. США, Велика Британія, Франція, Саудівська Аравія та Об’єднані Арабські Емірати вже попередили, що такі кроки можуть суперечити міжнародному морському праву.

Попри підписану цього тижня спільну заяву Омана та Ірану про намір обговорювати управління протокою та пов’язані витрати, пізніше Маскат також підтримав декларацію США та Ради співробітництва арабських держав Перської затоки, яка відкидає будь-які збори чи спроби встановити контроль над проходом через Ормузьку протоку.

Після досягнення тимчасових домовленостей між Вашингтоном і Тегераном обсяги перевезення нафти через протоку почали відновлюватися, а світові ціни на нафту знизилися. Водночас судноплавство залишається нижчим за довоєнний рівень, а ризики для суден зберігаються. Зокрема, наприкінці тижня в районі протоки пошкоджень зазнав контейнеровоз Ever Lovely.

Нагадаємо, нещодавно Іран офіційно заявив, що суднам, які перетинають Ормузьку протоку, відтепер потрібен спеціальний дозвіл для проходження цим життєво важливим водним шляхом.