Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,87

+0,04

EUR

51,76

--0,02

Готівковий курс:

USD

44,90

44,80

EUR

51,90

51,70

Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Імпорт пального автотранспортом підскочив на 82%: причини та лідери поставок дизелю

бензовоз
Україна наростила імпорт пального автотранспортом / Depositphotos

Через проблеми з морськими поставками й дефіцит на внутрішньому ринку імпорт пального автотранспортом в липні підскочив на 82% і досяг 60 тис. тонн. Майже весь обсяг припав на Литву й Румунію, а кількість компаній-постачальників зросла до 113.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Еnkorr.

За даними Консалтингової групи "А-95", обсяг став максимальним із вересня 2025 року, а показник останнього тижня липня — 18 тис. тонн дизелю — рекордним з другої половини жовтня 2024 року.

Фото 2 — Імпорт пального автотранспортом підскочив на 82%: причини та лідери поставок дизелю
Імпорт дизелю автотранспортом за тиждень

Причинами стрибка стали дефіцит пального та зростання гуртових цін. Частка автомобільного імпорту в липні становила 11% від загального обсягу, що пом'якшило брак ресурсу.

Географія поставок

Основними напрямками поставок стали Литва (67% загального імпорту бензовозами, або 40,2 тис. тонн) та Румунія (15,7 тис. тонн дизпального).

Поставки з Литви зросли порівняно з червнем більше ніж у 2 рази, а в річній динаміці — на 13%. Обсяги з Румунії збільшилися на 40% порівняно з липнем минулого року, а 83% цього ресурсу забезпечила компанія Oscar Downstream.

Найбільші імпортери ДП

У липні кількість компаній, що ввозили пальне автотранспортом, зросла з 104 до 113. Лідерами за обсягами поставок дизелю стали:

  • "Автотехсервіс" — 6 тис. тонн (+27% до минулого року, поставки з Литви); 
  • "Барс 2000" — 4,5 тис. тонн (зростання у 2,2 раза, поставки з Литви); 
  • ПГ "Оператор" — 2,2 тис. тонн (-11%, поставки з Литви); 
  • "Пейд" — 1,7 тис. тонн (поставки з Румунії); 
  • УНТК — 1,7 тис. тонн (+72%, поставки з Румунії та Литви).
Фото 3 — Імпорт пального автотранспортом підскочив на 82%: причини та лідери поставок дизелю
Топ-10 імпортерів дизелю автотраспортом

При цьому, компанія "Пейд" відновила автомобільні поставки після паузи з початку 2024 року. Через проблеми з морською логістикою оператор сформував власний парк із 200 бензовозів.

Раніше повідомлялося, що компанія "Укрнафта" закупає 100 нових паливовозів, щоб зменшити залежність від сторонніх перевізників та забезпечити безперебійне постачання пального на свої АЗК. 

Автор:
Тетяна Ковальчук

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності