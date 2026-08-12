Імпорт пального автотранспортом підскочив на 82%: причини та лідери поставок дизелю

Через проблеми з морськими поставками й дефіцит на внутрішньому ринку імпорт пального автотранспортом в липні підскочив на 82% і досяг 60 тис. тонн. Майже весь обсяг припав на Литву й Румунію, а кількість компаній-постачальників зросла до 113.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Еnkorr.

За даними Консалтингової групи "А-95", обсяг став максимальним із вересня 2025 року, а показник останнього тижня липня — 18 тис. тонн дизелю — рекордним з другої половини жовтня 2024 року.

Імпорт дизелю автотранспортом за тиждень

Причинами стрибка стали дефіцит пального та зростання гуртових цін. Частка автомобільного імпорту в липні становила 11% від загального обсягу, що пом'якшило брак ресурсу.

Географія поставок

Основними напрямками поставок стали Литва (67% загального імпорту бензовозами, або 40,2 тис. тонн) та Румунія (15,7 тис. тонн дизпального).

Поставки з Литви зросли порівняно з червнем більше ніж у 2 рази, а в річній динаміці — на 13%. Обсяги з Румунії збільшилися на 40% порівняно з липнем минулого року, а 83% цього ресурсу забезпечила компанія Oscar Downstream.

Найбільші імпортери ДП

У липні кількість компаній, що ввозили пальне автотранспортом, зросла з 104 до 113. Лідерами за обсягами поставок дизелю стали:

"Автотехсервіс" — 6 тис. тонн (+27% до минулого року, поставки з Литви);

"Барс 2000" — 4,5 тис. тонн (зростання у 2,2 раза, поставки з Литви);

ПГ "Оператор" — 2,2 тис. тонн (-11%, поставки з Литви);

"Пейд" — 1,7 тис. тонн (поставки з Румунії);

УНТК — 1,7 тис. тонн (+72%, поставки з Румунії та Литви).

Топ-10 імпортерів дизелю автотраспортом

При цьому, компанія "Пейд" відновила автомобільні поставки після паузи з початку 2024 року. Через проблеми з морською логістикою оператор сформував власний парк із 200 бензовозів.

Раніше повідомлялося, що компанія "Укрнафта" закупає 100 нових паливовозів, щоб зменшити залежність від сторонніх перевізників та забезпечити безперебійне постачання пального на свої АЗК.