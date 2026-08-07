"Укрнафта" купує 100 нових паливовозів: як це змінить швидкість доставки пального на АЗК

Компанія "Укрнафта" закупає 100 нових паливовозів, щоб зменшити залежність від сторонніх перевізників та забезпечити безперебійне постачання пального на свої АЗК.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба компанії.

Фінансування угоди розподілено на дві частини: 33 одиниці спецтехніки купують за механізмом фінансового лізингу, а 67 — за власні кошти компанії. Перші п'ять нових брендованих машин вийдуть на дороги найближчим часом.

Переваги власної логістики

Власна транспортна база дозволить оптимізувати витрати та підвищити оперативність поставок пального.

"У нинішніх умовах стійкість енергетичної компанії визначається не лише наявністю ресурсу, а й здатністю своєчасно доставити його туди, де він потрібен. Розвиток власної логістики — це стратегічна інвестиція у стійкість компанії", — зазначив голова правління АТ "Укрнафта" Богдан Кукура.

За даними компанії, сьогодні мережу "Укрнафти", яка налічує понад 660 автозаправних комплексів, обслуговують близько 400 паливовозів. Наразі власний транспорт покриває лише 10% потреб в перевезеннях, а решту обсягів забезпечують сторонні логістичні партнери.

Нагадаємо, у першому кварталі продаж світлих нафтопродуктів через мережу АЗС "Укрнафти" зріс на 49% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Реалізація бензинів збільшилася на 31%, а дизельного пального на 75%.