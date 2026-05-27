Укрнафта наростила продажі пального майже наполовину за перший квартал

Найбільша нафтовидобувна компанія України АТ "Укрнафта" підбила підсумки роботи за перший квартал 2026 року. Попри постійні обстріли енергетичної інфраструктури, руйнування обладнання та знеструмлення, компанія зберегла стабільність та продемонструвала значне зростання у роздрібному сегменті.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на звіт Наглядової ради компанії.

Зокрема, у першому кварталі продаж світлих нафтопродуктів через мережу АЗС компанії зріс на 49% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Реалізація бензинів збільшилася на 31%, а дизельного пального на 75%.

Видобуток вуглеводнів та нові технології

За словами голови правління "Укрнафти" Богдана Кукури, через російські атаки на енергосистему виникали регулярні проблеми з роботою механізованого фонду свердловин. Попри це, компанії вдалося втримати загальні обсяги видобутку нафти та газу на рівні минулого року.

Ключові виробничі результати:

Додаткові обсяги: завдяки капітальним ремонтам, гідророзривам пластів та інтенсифікації свердловин компанія додатково отримала 22 тисячі тонн нафти та 8,2 млн кубометрів газу.

Сучасне обладнання: підвищити надійність роботи та збільшити міжремонтний період допомогло залучення новітніх насосних систем від світових брендів Baker Hughes, Oil Dynamics та Alkhorayef.

Карпатські активи: члени Наглядової ради відвідали високогірне родовище в Карпатах (на висоті понад 1000 метрів). Завдяки новим компресорам видобуток нафти там зріс на 185%, а газу — на 147%. З 19 діючих свердловин об'єкта п'ять побудували після 2024 року.

3D-моделювання: власний науково-дослідний центр компанії створив 9 нових та оновив 8 існуючих тривимірних цифрових моделей родовищ, а лабораторії розширили аналіз пластових флюїдів з 7 до 20 параметрів.

Голова Наглядової ради Тімоті Додсон позитивно оцінив адаптацію команди до надскладних воєнних умов. Паралельно незалежні аудитори мережі KPMG підтвердили фінансові результати за 2025 рік. Дохід "Укрнафти" склав 99,6 млрд грн, до держбюджету сплатили 28,8 млрд грн податків, а держава отримала 5 млрд грн дивідендів.

Нагадаємо, "Укрнафта" оновлює технології видобутку для підвищення ефективності. Компанія повністю відмовилася від використання повітря під час проведення специфічних технічних робіт на свердловинах та перейшла на використання азоту, що суттєво знизило навантаження на дороговартісне обладнання, скоротило операційні витрати й підвищило рівень безпеки праці для персоналу.