"Укрнафта" оновлює технології видобутку для підвищення ефективності

Укрнафта
"Укрнафта" оновлює технології видобутку / Укрнафта

"Укрнафта" впроваджує нові технологічні рішення для підвищення ефективності робіт на свердловинах. Компанія почала використовувати азот під час робіт на свердловинах замість повітря, що має скоротити витрати, знизити навантаження на обладнання та підвищити безпеку виробничих процесів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення "Укрнафти".

У компанії зазначають, що застосування азоту є поширеною міжнародною практикою для підвищення ефективності таких операцій. Зокрема, під час освоєння свердловин азот використовують для витіснення важких рідин.

На відміну від повітря, він не містить кисню, що дозволяє зменшити корозійний вплив на обладнання.

У результаті використання такого підходу компанія очікує:

  • зменшення зношення обладнання;
  • підвищення безпеки робіт;
  • скорочення витрат на ремонти;
  • зменшення часу освоєння свердловин.

У компанії зазначають, що впровадження нових технологій дозволяє підвищити ефективність видобутку без необхідності збільшувати парк техніки.

За словами голови правління "Укрнафта" Богдана Кукури, інтеграція сучасних рішень є частиною системної роботи компанії над підвищенням надійності виробничих процесів і розвитку видобутку.

Нагадаємо, за перші три місяці 2026 року “Укрнафта” сплатила до державного бюджету 8,86 млрд грн податків, зборів та митних платежів. 

Автор:
Тетяна Гойденко