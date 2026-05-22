"Укрнафта" обновляет технологии добычи для повышения эффективности

"Укрнафта" внедряет новые технологические решения по повышению эффективности работ на скважинах. Компания начала использовать азот при работах на скважинах вместо воздуха, который должен сократить расходы, снизить нагрузку на оборудование и повысить безопасность производственных процессов.

В компании отмечают, что применение азота является распространенной международной практикой повышения эффективности таких операций. В частности, при освоении скважин азот используют для вытеснения тяжелых жидкостей.

В отличие от воздуха он не содержит кислорода, что позволяет уменьшить коррозионное воздействие на оборудование.

В результате использования такого подхода компания ожидает:

уменьшение износа оборудования;

повышение безопасности работ;

сокращение расходов на ремонты;

уменьшение времени освоения скважин.

В компании отмечают, что использование новых технологий позволяет повысить эффективность добычи без необходимости увеличивать парк техники.

По словам председателя правления "Укрнафты" Богдана Кукуры, интеграция современных решений является частью системной работы компании над повышением надежности производственных процессов и развития добычи.

Напомним, за первые три месяца 2026 года "Укрнафта" уплатила в государственный бюджет 8,86 млрд грн налогов, сборов и таможенных платежей.