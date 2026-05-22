Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,23

+0,01

EUR

51,30

-0,00

Наличный курс:

USD

44,10

44,00

EUR

51,60

51,40

Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

"Укрнафта" обновляет технологии добычи для повышения эффективности

Укрнафта
"Укрнафта" обновляет технологии добычи / Укрнафта

"Укрнафта" внедряет новые технологические решения по повышению эффективности работ на скважинах. Компания начала использовать азот при работах на скважинах вместо воздуха, который должен сократить расходы, снизить нагрузку на оборудование и повысить безопасность производственных процессов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "Укрнафты".

В компании отмечают, что применение азота является распространенной международной практикой повышения эффективности таких операций. В частности, при освоении скважин азот используют для вытеснения тяжелых жидкостей.

В отличие от воздуха он не содержит кислорода, что позволяет уменьшить коррозионное воздействие на оборудование.

В результате использования такого подхода компания ожидает:

  • уменьшение износа оборудования;
  • повышение безопасности работ;
  • сокращение расходов на ремонты;
  • уменьшение времени освоения скважин.

В компании отмечают, что использование новых технологий позволяет повысить эффективность добычи без необходимости увеличивать парк техники.

По словам председателя правления "Укрнафты" Богдана Кукуры, интеграция современных решений является частью системной работы компании над повышением надежности производственных процессов и развития добычи.

Напомним, за первые три месяца 2026 года "Укрнафта" уплатила в государственный бюджет 8,86 млрд грн налогов, сборов и таможенных платежей.

Автор:
Татьяна Гойденко