"Укрнафта" перечислила в бюджет почти 9 миллиардов гривен с начала года

За первые три месяца 2026 года "Укрнафта" уплатила в государственный бюджет 8,86 млрд грн налогов, сборов и таможенных платежей.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил председатель правления компании Богдан Кукура на своей странице в Facebook.

С момента перехода компании под контроль государства общий объем налоговых вычетов за период 2023-2026 годов уже превысил отметку в 106 млрд. грн.

"Это системный вклад компании в поддержку экономики и финансирование потребностей государства, в частности, Сил обороны", - отметил глава "Укрнафты".

По итогам 2025 года "Укрнафта", как часть Группы Нафтогаз, уплатила в государственный бюджет 28,8 млрд грн налогов и сборов, добавил Кукура.

Ранее сообщалось, что "Укрнафта" развивает внутренние инженерные разработки для повышения эффективности капитального ремонта скважин (КРС). Целью инициативы является сокращение сроков выполнения работ, контроль затрат и достижение технологической независимости от внешних подрядчиков.