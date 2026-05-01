Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,96

--0,12

EUR

51,46

--0,12

Наличный курс:

USD

43,80

43,70

EUR

51,60

51,40

Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое&nbsp;дело

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

"Укрнафта" перечислила в бюджет почти 9 миллиардов гривен с начала года

Укрнафта
За первые три месяца 2026 года "Укрнафта" уплатила в государственный бюджет 8,86 млрд грн налогов, сборов и таможенных платежей.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил председатель правления компании Богдан Кукура на своей странице в Facebook.

С момента перехода компании под контроль государства общий объем налоговых вычетов за период 2023-2026 годов уже превысил отметку в 106 млрд. грн.

"Это системный вклад компании в поддержку экономики и финансирование потребностей государства, в частности, Сил обороны", - отметил глава "Укрнафты".

По итогам 2025 года "Укрнафта", как часть Группы Нафтогаз, уплатила в государственный бюджет 28,8 млрд грн налогов и сборов, добавил Кукура.

Ранее сообщалось, что "Укрнафта" развивает внутренние инженерные разработки для повышения эффективности капитального ремонта скважин (КРС). Целью инициативы является сокращение сроков выполнения работ, контроль затрат и достижение технологической независимости от внешних подрядчиков.

Автор:
Татьяна Бессараб