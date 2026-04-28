"Укрнафта" исследовала более 1200 квадратных километров территорий с помощью 3D-технологий

Укрнафта, сейсморазведка
"Укрнафта" исследовала 1211 км² территорий для бурения скважин / Укрнафта

Компания "Укрнафта" применяет результаты 3D сейсморазведки для повышения точности геологических решений. За 2024 и 2025 годы общая площадь исследований составила 1211 км². В 2024 году было исследовано 582 км², в том числе с применением первой в Украине беспроводной сейсмики. В 2025 году площадь работ составила 629 км².

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба компании.

По словам главы правления АО "Укрнафта" Богдан Кукура, работы по сейсморазведке охватили девять месторождений и две площади.  

"Полученные данные уже интегрированы в геологические модели и программы бурения", - сообщил он.

После обработки материалов на трех месторождениях и на одной площади специалисты обновили геологические модели и выделили перспективные блоки для новых скважин. На одном из объектов изменили местоположение проектных скважин на основе уточненных данных.

Одна из таких скважин уже работает с высоким уровнем добычи. До конца 2026 года на этом участке планируют пробурить еще три скважины, а в 2027 году две. На другом месторождении готовят бурение поисковой скважины.

Применение 3D технологий позволяет компании принимать решения на основе точных цифр. Это снижает геологические риски и делает инвестиции в добычу более эффективными.

Ранее сообщалось, что "Укрнафта" развивает внутренние инженерные разработки для повышения эффективности капитального ремонта скважин (КРС). Целью инициативы является сокращение сроков выполнения работ, контроль затрат и достижение технологической независимости от внешних подрядчиков.

Автор:
Татьяна Ковальчук