Глубина – более пяти км: "Укрнафта" и "Укргаздобыча" завершили бурение новой скважины

АО "Укрнафта" и АО "Укргаздобыча" совместно завершили работы на одном из месторождений "Укрнафты". Этот проект стал первым практическим опытом сотрудничества двух компаний группы "Нефтегаз" для увеличения добычи газа. Фактическая глубина объекта составила 5681 метр.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба "Укргаздобычи".

В рамках реализации проекта компании разделили зоны ответственности: АО "Укргаздобыча" предоставило собственный буровой станок и обеспечило процесс бурения; АО "Укрнафта" осуществляет дальнейшее освоение и эксплуатацию объекта.

Глава Группы Нафтогаз Сергей Корецкий подчеркнул : "Поддержка собственной добычи газа - один из ключевых приоритетов Нафтогаза в условиях постоянных обстрелов врага. Синергия между компаниями Группы позволяет более эффективно использовать ресурсы и ускорять реализацию проектов, дающих конкретный результат".

Сейчас идет этап освоения объекта, после чего буровой станок перевезут на следующие локации "Укрнафты".

Председатель правления "Укрнафты" Богдан Кукура отметил: "Это первый совместный проект двух добывающих компаний Группа Нафтогаз. Мы отработали модель взаимодействия между компаниями и получили практический результат, который дает основу для масштабирования такого сотрудничества в дальнейшем. В приоритете эффективное сотрудничество ради энергетической устойчивости Украины".

В свою очередь гендиректор "Укргаздобычи" Юрий Ткачук добавил: "Предоставление "Укргаздобычей" сервисных услуг по эффективному использованию флота буровых станков для увеличения добычи углеводородов для государства - стратегически важное направление развития. Он усиливает энергетическую безопасность Украины, а также формирует новую практику успешной кооперации".

