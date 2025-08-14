На месторождении "Укрнафты" провели геофизическое исследование новым способом (ВИДЕО)

В Украине впервые было проведено геофизическое исследование скважины с использованием колтюбингового оборудования. Работы прошли на одном из месторождений "Укрнафты".

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на сообщение научно-технического предприятия "Буровая техника", специалисты которого вместе со работниками "Укрспецгеологии" провели это исследование.

Во время работ в наклонно-устремленной скважине применили гибкую колтюбинговую трубу (ГНКТ) со встроенным геофизическим кабелем и специальным оборудованием.

"Выполнен спуск геофизических модулей на ГНКТ с постоянной записью показателей", - информирует пресс-служба "Буровой техники".

Это позволило в режиме реального времени фиксировать данные о температуре, давлении, влажности, шуме, расходе и других показателях.

Подробнее о колтюбинге

Колтюбинговое оборудование - это комплекс техники, используемый для выполнения работ в скважинах без их остановки и разборки буровой колонны. Его главный элемент – гибкая бесшовная труба, которая наматывается на большой барабан и может подаваться в скважину на значительную глубину. Благодаря гибкости труба способна проходить криволинейные и горизонтальные участки, что особенно важно при работах в сложных скважинах.

Технология колтюбинга применяется для очищения ствола скважины, проведения ремонтно-изоляционных работ, закачки жидкостей, а также для геофизических исследований в режиме реального времени. Она значительно сокращает время простоя оборудования, повышает безопасность работ и позволяет работать даже в сложных условиях, где традиционные методы малоэффективны или слишком дороги.

Ранее мы также писали, что "Укрнафта" на базе собственного многолетнего опыта начала разрабатывать на внедрять инновационные решения на основе искусственного интеллекта, активно используя машинное обучение в украинском нефтегазодобыче.