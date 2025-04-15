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"Укрнафта" применяет 65-летний опыт для разработки ИИ-моделей

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"Укрнафта" использует искусственный интеллект / Depositphotos

Компания "Укрнафта" на базе собственного многолетнего опыта разрабатывает и внедряет инновационные решения на основе искусственного интеллекта, активно используя машинное обучение в украинской нефтегазодобыче.

Об этом сообщает прессслужба "Укрнафты".

Отмечается, что компания на протяжении десятилетий накапливала значительные объемы данных об украинских недрах, отражающих уникальный опыт ее специалистов.

Теперь "Укрнафта" применяет модели компьютерных нейронных сетей для упрощения обработки этих обширных массивов информации, автоматизации рутинных процессов и оптимизации решения сложных геолого-технических задач.

Чтобы активнее развивать технологии искусственного интеллекта и системно внедрять лучшие мировые инновации, в НИПИ сегодня действует "Управление инновационных технологий".

Уже разработаны три инновационных решения:

  • определение коэффициентов проницаемости горных пород;
  • автоматическая увязка кривых геофизических исследований скважин;
  • распознавание геофизических кривых на отсканированных материалах для их последующей оцифровки.

Для обучения моделей специалисты применили накопленные в компании данные анализа кернового материала; комплексы исследований по 575 скважинам; отсканированы материалы геофизического каротажа с 1953 по 2018 год по разным месторождениям компании.

Разработки базируются на концепциях и подходах, применяемых ведущими мировыми нефтяными и нефтесервисными компаниями. Специалисты изучают многочисленные научные исследования и адаптируют разработку международных отраслевых лидеров для производственных нужд предприятия.

Напомним, компания "Укрнафта" получила право на добычу газа на Олесском участке, который является одним из самых перспективных месторождений сланцевого газа и расположен во Львовской и Ивано-Франковской областях.

Автор:
Татьяна Бессараб