"Укрнафта" будет добывать сланцевый газ во Львовской и Ивано-Франковской областях

Нефтегазодобывающая компания "Укрнафта" получила право на добычу газа на Олесском участке, который является одним из самых перспективных месторождений сланцевого газа и расположен во Львовской и Ивано-Франковской областях.

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Соответствующее распоряжение было принято Кабинетом Министров Украины 4 апреля 2025 года, сообщает профильное издание Nadra.info.

Передача состоится после государственной регистрации договора о внесении соответствующих изменений в Соглашение о распределении углеводородов, добываемых в пределах Олесского участка, между государством Украина и ООО "Надра Олеська" от 5 ноября 2013 года.

Кроме того, Кабмин дал согласие на передачу 100% прав и обязанностей ООО "Надра Олеська" в пользу "Укрнафты" после государственной регистрации договора №1 о внесении изменений.

Напомним, намерения "Укрнафты" войти в СРП на Олесском участке обсуждались с прошлого года. Допускалось приобретение компании ООО "Надра Олеська" за 150-200 млн грн.

Осенью 2013 года государство Украина, компания Chevron и ООО "Надра Олеська" подписали соглашение о распределении продукции (СРП) на добычу углеводородов на Олесском участке (Львовская и Ивано-Франковская обл.).

По условиям соглашения, Chevron планировал инвестировать $350 млн в разведку сланцевого газа во Львовской и Ивано-Франковской, а общие инвестиции могли достичь $10 млрд. Однако в конце 2014 года компания вышла из проекта на Олесской площади и в 2015 году прекратила деятельность в Украине.